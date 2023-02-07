В Одеському районі майже половина жителів залишається без світла – ОВА

Лютий, 06 в 22:47

В Одеському районі без постачання електрики залишаються близько 360 тис. абонентів – це майже половина всіх жителів. У регіоні досі складна енергетична ситуація після останніх аварій.

Про це заявив очільник Одеської ОВА Максим Марченко під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Він зазначив, що вдень діє графік відключень дві години з електрикою через 10 годин без світла, а вночі вдалося вийти на три години зі світлом та дев’ять годин з обмеженнями.

Зараз дивляться Очільник Одеської ОВА наголосив, що всі котельні централізованого опалення заживлені та забезпечують теплом близько 90% жителів. Водночас решта 10% — це локальні котельні, які працюють за допомогою світла. Всі будинки намагаються забезпечувати теплом, попри складнощі з енергосистемою. А об’єкти водопостачання функціонують, зокрема, за допомогою генераторів. Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що до Одеси відправили близько 82 дизель-генераторів, які допоможуть у складній ситуації з енергосистемою. Читайте Готували удари по інфраструктурі Одеси і Херсона. СБУ затримала двох агентів ФСБ

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