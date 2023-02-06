Февраль, 06 в 8:53

Утром на территории Турции произошло мощное землетрясение. Сообщается, что есть немало раненых и погибших, среди них могут быть и украинцы.

Посольство Украины в Турции сейчас это выясняет, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, посольство Украины взаимодействует с турецкими властями, проверяет, есть ли украинские граждане среди пострадавших.

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Для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две “горячие линии”: +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Родственники в Украине могут также обращаться по телефону: +380 44 238 15 88.

Напомним, что утром на юго-востоке Турции в Газиантепе и Кахраманмараше произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Пострадал ряд соседних городов, разрушены сотни домов.

Напомним, что ночью 23 ноября 2022 года в Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9. Тогда ранения получили 35 человек.

Фото: Anadolu Agency