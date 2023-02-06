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Землетрус у Туреччині: МЗС перевіряє наявність постраждалих українців

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Землетрус у Туреччині: МЗС перевіряє наявність постраждалих українців
Фото: Getty Images

Зранку на території Туреччині стався потужний землетрус, є чимало поранених та загиблих, серед яких можуть бути і українці.

Наразі посольство України в Туреччині це з’ясовує, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, посольство України взаємодіє із турецькою владою, перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих.

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Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві “гарячі лінії”: +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть також звертатися за номером телефону: +380 44 238 15 88.

Нагадаємо, що зранку на південному сході Туреччини в Газіантепі та Кахраманмараші стався потужний землетрус магнітудою 7,4. Постраждала низка сусідніх міст, зруйновано сотні будинків.

Нагадаємо, що уночі 23 листопада 2022 року в Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 5,9. Тоді поранення отримали 35 осіб.

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