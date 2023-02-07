Февраль, 07 в 12:18

По состоянию на утро вторника, 7 февраля, в Украине выросло как потребление, так и производство электроэнергии. В Одесской области продолжаются аварийные отключения света.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Потребление электроэнергии постепенно растет, в то же время несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы, — отмечается в сообщении.

В компании уточнили, что после аварийного ремонта заработал блок на одной из тепловых электростанций. Кроме того, Украина получает электроэнергию по импорту. Однако нынешнего объема электричества недостаточно для покрытия потребностей страны: промышленности, населения и работы инфраструктуры.

Сейчас смотрят Именно поэтому все облэнерго получили лимиты потребления на эти сутки. В регионах Украины действуют графики плановых почасовых отключений света. Если лимиты потребления будут превышены, энергетики применят аварийные отключения. В то же время в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. Над ликвидацией последствий аварии круглосуточно работают 7 бригад Укрэнерго и бригада из ДТЭК Одесские электросети. – В Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения… Если не будет новых атак врага, то на выходные ожидается возвращение к графикам плановых отключений, действовавших до 4 февраля, — подчеркнули в компании. Также продолжаются ремонты на других подстанциях, поврежденных во время массированных атак РФ. В общей сложности энергосистема Украины пережила уже 13 ракетных атак врага и 15 волн атак беспилотниками по энергообъектам. Кроме того, более 10 ГВт основных мощностей недоступны энергосистеме Украины, поскольку враг пока контролирует Запорожскую АЭС, Запорожскую ТЭС, Луганскую ТЭС, Углегорскую ТЭС, Каховскую ГЭС. Читайте Облэнерго получили новые ограничения: как и когда будут выключать свет 7 февраля Источник: Укрэнерго

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