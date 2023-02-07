В Украине растет потребление электричества, в Одессе аварийные отключения – Укрэнерго
По состоянию на утро вторника, 7 февраля, в Украине выросло как потребление, так и производство электроэнергии. В Одесской области продолжаются аварийные отключения света.
Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.
– Потребление электроэнергии постепенно растет, в то же время несколько выросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы, — отмечается в сообщении.
В компании уточнили, что после аварийного ремонта заработал блок на одной из тепловых электростанций. Кроме того, Украина получает электроэнергию по импорту. Однако нынешнего объема электричества недостаточно для покрытия потребностей страны: промышленности, населения и работы инфраструктуры.
Именно поэтому все облэнерго получили лимиты потребления на эти сутки. В регионах Украины действуют графики плановых почасовых отключений света. Если лимиты потребления будут превышены, энергетики применят аварийные отключения.
В то же время в Одесской области сохраняются сетевые ограничения. Над ликвидацией последствий аварии круглосуточно работают 7 бригад Укрэнерго и бригада из ДТЭК Одесские электросети.
– В Одессе и близлежащих районах применяются аварийные отключения… Если не будет новых атак врага, то на выходные ожидается возвращение к графикам плановых отключений, действовавших до 4 февраля, — подчеркнули в компании.
Также продолжаются ремонты на других подстанциях, поврежденных во время массированных атак РФ. В общей сложности энергосистема Украины пережила уже 13 ракетных атак врага и 15 волн атак беспилотниками по энергообъектам.
Кроме того, более 10 ГВт основных мощностей недоступны энергосистеме Украины, поскольку враг пока контролирует Запорожскую АЭС, Запорожскую ТЭС, Луганскую ТЭС, Углегорскую ТЭС, Каховскую ГЭС.
Источник: Укрэнерго