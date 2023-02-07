Лютий, 07 в 12:18

Станом на ранок вівторка, 7 лютого, в Україні зросло як споживання, так і виробництво електроенергії. На Одещині тривають аварійні відключення світла.

Про це повідомили в Національній енергетичній компанії Укренерго.

– Споживання електроенергії поступово зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години, – зазначається в повідомленні.

В компанії уточнили, що після аварійного ремонту почав працювати блок на одній із теплових електростанцій. Крім того, Україна отримує електроенергію за імпортом. Однак нинішнього обсягу електрики недостатньо для покриття потреб країни: промисловості, населення та роботи інфраструктури.

Зараз дивляться Саме тому всі обленерго отримали ліміти споживання на цю добу. В регіонах України діють графіки планових погодинних відключень світла. Якщо ж ліміти споживання будуть перевищені, енергетики застосують аварійні відключення. Водночас в Одеській області зберігаються мережеві обмеження. Над ліквідацією наслідків аварії цілодобово працюють 7 бригад Укренерго та бригада з ДТЕК Одеські електромережі. – В Одесі та прилеглих районах застосовуються аварійні відключення… Якщо не буде нових атак ворога, то на вихідні очікується повернення до графіків планових відключень, які діяли до 4 лютого, – наголосили в компанії. Також тривають ремонти на інших підстанціях, пошкоджених під час масованих атак РФ. Загалом енергосистема України пережила вже 13 ракетних атак ворога та 15 хвиль атак безпілотниками по енергооб’єктах. Крім цього, понад 10 ГВт основних потужностей недоступні енергосистемі України, оскільки ворог поки що контролює Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС. Читайте Обленерго отримали нові обмеження: як і коли вимикатимуть світло 7 лютого Джерело: Укренерго

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter