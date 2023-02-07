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Факти / Україна / Суспільство

Внаслідок землетрусу в Туреччині попередньо загинуло 2 українців, ще 4 постраждало – МЗС

Юля Захарченко, редакторка стрічки
землетрус в Туреччині
Фото: Getty Images

У Туреччині внаслідок землетрусу попередньо двоє українців загинуло та ще четверо постраждали. Наразі намагаються встановити особи цих людей.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, загалом дипломати вже розшукали 38 громадян, також взаємодіють із турецькими рятувальними службами для пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв’язок.

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Водночас МЗС готується відправити українських консулів у місто Газіантеп. Дипломати зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині, зазначив Ніколенко.

Він додав, що консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності.

А на зворотному шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини.

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