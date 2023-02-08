UNIT.City представил первый документальный фильм об истории украинского IT

Февраль, 08 в 17:12

Инновационный парк UNIT.City вместе со студией KNIFE! Films представили первый документальный фильм о становлении украинской IT-индустрии под названием Истории украинского IT.

Премьеру можно посмотреть на Youtube-канале медиа СЛУХ, а также в полном английском дубляже на Youtube-канале United24.

О чем лента?

Украинское IT — едва ли не единственная отрасль экономики, которая продолжает стремительно развиваться несмотря на войну. Это новые рабочие места, смелые проекты на миллиарды долларов, инвестиции и поддержка армии.

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Фильм показывает через личные истории героев и героинь, как IT-сфера в Украине прошла большой путь от зарождения до мощной отрасли страны.

Участие в съемках фильма приняли:

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации.

Василий Хмельницкий, UNIT.City.

Тарас Кицмей, Softserve.

Алексей Скрипник и Алексей Скрипник-младший, ELEKS.

Евгений Уткин, Квазар-Микро.

Ярослав Ажнюк, Petcube.

Александр Конотопский, Ajax Systems.

Александр Косован, MacPaw.

Роман Могильный, Reface и Zibra.

София Швец, Let’S Enhance.

Антон Мельник, Ukrainian Tech Ecosystem, Министерство цифровой трансформации.

Илья Кабачинский, главный редактор AIN.ua.

Владислава Зацаринная, главный редактор DOU.ua.

Дарья Лещенко, SupportYourApp.

Роман Апостол, Mate Academy.

Представители и представительницы IT-индустрии рассказали истории своего становления, а именно поделились собственными инсайдами: как Петровка и Кардачи способствовали развитию мощнейшей отрасли страны?

Как украинский стартап, чтобы решить проблему одного домашнего любимца, создал проект на миллионы долларов? Каково это — быть передовым IT-специалистом и писать код в 82 года? Как упрямство стартапа по безопасности смогло преодолеть семь лет тяжелого становления от идеи до мирового признания?

Как и когда в Украине появились первые компьютерные технологии? Во что играл министр цифровой трансформации, когда был подростком?

Об этом все рассказывает документальный фильм Истории украинского IT, который воспроизводит хронологию длиной более 30 лет.

Посмотреть фильм в оригинальной озвучке можно здесь. Английский дубляж — по ссылке.

История создания

Инициатором фильма выступил инновационный парк UNIT.City, съемочный процесс начался еще в 2021 году, в том же году был запланирован релиз фильма.

Но из-за полномасштабного вторжения документальную картину удалось завершить уже в течение 2022 года благодаря поддержке международных партнеров Украины.

— Если честно, то после начала полномасштабного вторжения мы как заказчики и продюсерская команда морально попрощались с этим проектом. Не видели перспектив возвращения в продолжение съемочного процесса, не было и четкого индикатора, будет ли он сейчас ко времени, — говорит маркетинг-директор UNIT.City Артем Бойко.

Бойко добавил, что они поняли, как Украине сейчас нужны success story, тем более об индустрии, которая сейчас единственная продолжает расти, развиваться и мощно поддерживать нашу страну, даже несмотря на масштабную войну.

— Цель, которую мы перед собой поставили — рассказать об украинской ІТ-сфере и создать единую историю современной ІТ-индустрии, донести до наших и международных зрителей мысль о том, что украинский IT-сектор является одним из самых мощных в Европе. Считаю, что нам с командой KNIFE! Films качеством киноленты это удалось. Далее нас ожидает этап эффективной дистрибуции на европейский рынок, — отметил Бойко.

Продюсер KNIFE! Films и главный редактор СЛУХ Максим Сердюк рассказывает, когда их команде студии KNIFE! Films попадаются проекты, где надо погрузиться полностью, они всегда говорят: Интересно, заманчиво, а давайте!

— Так к нам обратились UNIT.City и предложили зафиксировать историю становления украинского IT. Мы прожили с этим фильмом почти два года. Теперь и вам жить с ним. Спасибо всем нашим героям и героиням за участие и Министерству цифровой трансформации за приобщение в разработку создания нашего фильма, — говорит Сердюк.

Максим Сердюк добавляет, что для людей, которые не вовлечены в ІТ-сферу, этот фильм будет открытием, а для вовлеченных — пусть станет мотивацией двигаться вперед, гордиться своими коллегами, партнерами и собой.

— Креативность и творчество — вот ядро многих украинских побед. Даже в технологической сфере, — заключает Сердюк.

Напомним, документальный фильм Истории украинского IT уже доступен для просмотра на официальном Youtube-канале медиа СЛУХ.

Также лента имеет полный английский дубляж – можно посмотреть на официальном YouTube-канале United24 Media.