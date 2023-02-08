UNIT.City представив перший документальний фільм про історію українського IT

Лютий, 08 в 17:12

Інноваційний парк UNIT.City разом зі студією KNIFE! Films представили перший документальний фільм про становлення української IT-індустрії під назвою Історії українського IT.

Прем’єру можна подивитися на Youtube-каналі медіа СЛУХ, а також у повному англійському дубляжі на Youtube-каналі United24.

Про що стрічка?

Українське IT — чи не єдина галузь економіки, яка продовжує стрімко розвиватися попри війну. Це нові робочі місця, сміливі проєкти на мільярди доларів, інвестиції та підтримка армії.

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Фільм показує через особисті історії героїв та героїнь, як IT-сфера в Україні пройшла великий шлях від зародження до найпотужнішої галузі країни.

Участь у зйомках фільму взяли:

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Василь Хмельницький, UNIT.City.

Тарас Кицмей, Softserve.

Олексій Скрипник і Олексій Скрипник-молодший, ELEKS.

Євгеній Уткін, Квазар-Мікро.

Ярослав Ажнюк, Petcube.

Олександр Конотопський, Ajax Systems.

Олександр Косован, MacPaw.

Роман Могильний, Reface та Zibra.

Софія Швець, Let’s Enhance.

Антон Мельник, Ukrainian Tech Ecosystem, Міністерство цифрової трансформації.

Ілля Кабачинський, головний редактор AIN.ua.

Владислава Зацаринна, головна редакторка DOU.ua.

Дар’я Лещенко, SupportYourApp.

Роман Апостол, Mate Academy.

Представники й представниці IT-індустрії розповіли історії свого становлення, а саме поділилися власними інсайдами: як Петрівка та Кардачі сприяли розвитку найпотужнішої галузі країни?

Як український стартап, щоб вирішити проблему одного домашнього улюбленця, створив проєкт на мільйони доларів? Як це — бути передовим IT-спеціалістом та писати код у 82 роки? Як впертість стартапу з безпеки змогла подолати 7 років важкого становлення від ідеї до світового визнання?

Як і коли в Україні з’явилися перші комп’ютерні технології? У що грав міністр цифрової трансформації, коли був підлітком?



Про все це розповідає документальний фільм Історії українського IT, який відтворює хронологію довжиною понад 30 років.

Переглянути фільм в оригінальній озвучці можна тут. Англійський дубляж – за посиланням.

Історія створення

Ініціатором фільму виступив інноваційний парк UNIT.City, знімальний процес почався ще в 2021 році, того ж року був запланований реліз фільму.

Але через повномасштабне вторгнення документальну картину вдалось завершити вже протягом 2022 року завдяки підтримці міжнародних партнерів України.

– Якщо чесно, то після початку повномасштабного вторгнення ми як замовники та продюсерська команда морально попрощались із цим проєктом. Не бачили перспектив повернення до продовження знімального процесу, не було і чіткого індикатора, чи буде він зараз на часі, – розповідає маркетинг-директор UNIT.City Артем Бойко.

Бойко додав, що вони зрозуміли, як Україні наразі потрібні success story, тим більше про індустрію, яка зараз єдина продовжує зростати, розвиватись та потужно підтримувати нашу країну, навіть попри масштабну війну.

– Мета, яку ми перед собою поставили — розповісти про українську ІТ-сферу та створити єдину історію сучасної ІТ-індустрії, донести до наших та міжнародних глядачів думку про те, що український ІТ-сектор є одним із найпотужніших у Європі. Вважаю, що нам із командою KNIFE! Films якістю кінострічки це вдалось. Далі на нас очікує етап ефективної дистрибуції на європейський ринок, – зазначив Бойко.

Продюсер KNIFE! Films та головний редактор СЛУХ Максим Сердюк розповідає, коли їхній команді студії KNIFE! Films трапляються проєкти, де треба зануритися повністю, вони завжди кажуть: Цікаво, заманливо, а давайте!

– Так до нас звернулися UNIT.City та запропонували зафіксувати історію становлення українського IT. Ми прожили з цим фільмом майже два роки. Тепер час і вам жити з ним. Дякую всім нашим героям та героїням за участь та Міністерству цифрової трансформації за долучення в розробку створення нашого фільму, – каже Сердюк.

Максим Сердюк додає, що для людей, які не залучені в ІТ-сферу, цей фільм буде відкриттям, а для залучених — нехай стане мотивацією рухатися вперед, пишатися своїми колегами, партнерами та собою.

– Креативність та творчість — ось ядро багатьох українських перемог. Навіть у технологічній сфері, – підсумовує Сердюк.

Нагадаємо, документальний фільм Історії українського IT уже доступний для перегляду на офіційному Youtube-каналі медіа СЛУХ.

Також стрічка має повний англійський дубляж – можна подивитись на офіційному YouTube-каналі United24 Media.