Кому доверять: международные организации, работающие на временно оккупированных территориях
С начала полномасштабной войны международные организации активно помогают украинцам на всей территории нашей страны, в том числе и на временно оккупированных территориях (ВОТ).
Если вы находитесь в населенном пункте, неподконтрольном Украине, за помощью можно обращаться в Общество Красного Креста Украины, Международный комитет Красного Креста, Агентство ООН по делам беженцев или UNICEF.
Какую поддержку оказывают международные организации украинцам на временно оккупированных территориях.
Общество Красного Креста Украины
Волонтеры и сотрудники ОККУ продолжают работать на территориях, которые находятся под временной оккупацией.
К примеру, в Херсонской области волонтеры ежедневно доставляют около 300 людям пищевые продукты, гигиенические средства, лекарства и другие вещи первой необходимости.
Кроме этого, по возможности ОККУ эвакуирует людей из горячих точек и расселяет их в относительно спокойных общинах. Также возможна транспортировка маломобильных и тяжелобольных людей.
Волонтеры рассказывают украинцам на ВОТ о первой медицинской помощи и минной опасности, а еще оказывают психосоциальную поддержку населению.
Посмотреть контакты областных организаций ОККУ можно здесь.
Международный Комитет красного Креста
МККК оказывает поддержку украинцам по следующим направлениям:
- гуманитарная помощь (пищевые продукты, вода и другие предметы первой необходимости);
- медицинская помощь (поддержка медучреждений необходимым оборудованием);
- ремонт и восстановление (водопроводных станций, частных поврежденных домов и т.д.);
- поиск пропавших без вести и воссоединение семей.
Связаться с организацией можно, позвонив по телефону горячих линий:
- 0 800 300 155 (основной номер, Киев)
- 0 800 300 185 (Донецк)
- 0 800 300 195 (Луганск)
Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
УВКБ ООН вместе с партнерами работают, в том числе, на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.
Украинцы, пострадавшие от военных действий, могут получить многоцелевое финансирование, гуманитарную поддержку, а также помощь в поиске убежища.
Связаться с УВКБ ООН можно:
- позвонив по телефону +38(044) 288 9710;
- написав на электронную почту ukrki@unhcr.org.
Также можно просить о помощи негосударственные организации, являющиеся партнерами ООН. Дополнительную информацию о них и их контактах можно найти здесь.
Материал подготовлен в рамках информационной кампании Жизнь в оккупации.