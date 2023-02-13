Февраль, 13 в 13:21

С начала полномасштабной войны международные организации активно помогают украинцам на всей территории нашей страны, в том числе и на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Если вы находитесь в населенном пункте, неподконтрольном Украине, за помощью можно обращаться в Общество Красного Креста Украины, Международный комитет Красного Креста, Агентство ООН по делам беженцев или UNICEF.

Какую поддержку оказывают международные организации украинцам на временно оккупированных территориях.

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Общество Красного Креста Украины

Волонтеры и сотрудники ОККУ продолжают работать на территориях, которые находятся под временной оккупацией.

К примеру, в Херсонской области волонтеры ежедневно доставляют около 300 людям пищевые продукты, гигиенические средства, лекарства и другие вещи первой необходимости.

Кому доверять: международные организации, работающие на временно оккупированных территориях / 8 фотографий

Кроме этого, по возможности ОККУ эвакуирует людей из горячих точек и расселяет их в относительно спокойных общинах. Также возможна транспортировка маломобильных и тяжелобольных людей.

Волонтеры рассказывают украинцам на ВОТ о первой медицинской помощи и минной опасности, а еще оказывают психосоциальную поддержку населению.

Посмотреть контакты областных организаций ОККУ можно здесь.

Международный Комитет красного Креста

МККК оказывает поддержку украинцам по следующим направлениям:

гуманитарная помощь (пищевые продукты, вода и другие предметы первой необходимости); медицинская помощь (поддержка медучреждений необходимым оборудованием); ремонт и восстановление (водопроводных станций, частных поврежденных домов и т.д.); поиск пропавших без вести и воссоединение семей.

Связаться с организацией можно, позвонив по телефону горячих линий:

0 800 300 155 (основной номер, Киев)

0 800 300 185 (Донецк)

0 800 300 195 (Луганск)

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)

УВКБ ООН вместе с партнерами работают, в том числе, на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.

Украинцы, пострадавшие от военных действий, могут получить многоцелевое финансирование, гуманитарную поддержку, а также помощь в поиске убежища.

Связаться с УВКБ ООН можно:

позвонив по телефону +38(044) 288 9710;

написав на электронную почту ukrki@unhcr.org.

Также можно просить о помощи негосударственные организации, являющиеся партнерами ООН. Дополнительную информацию о них и их контактах можно найти здесь.

Материал подготовлен в рамках информационной кампании Жизнь в оккупации.