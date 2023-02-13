Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Кому довіряти: міжнародні організації, які працюють на тимчасово окупованих територіях

Лариса Божко, журналістка розділу Здоров’я
червоний хрест
Фото: Depositphotos

З початку повномасштабної війни міжнародні організації активно допомагають українцям по всій території нашої країни, зокрема й на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Якщо ви наразі перебуваєте в населеному пункті, непідконтрольному Україні, по допомогу можна звертатись до Товариства Червоного Хреста України, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Агентства ООН у справах біженців або UNICEF.

Яку ж підтримку надають міжнародні організації українцям на тимчасово окупованих територіях?

Зараз дивляться

Товариство Червоного Хреста України

Волонтери та співробітники ТЧХУ продовжують працювати на територіях, які перебувають під тимчасовою окупацією.

Наприклад, у Херсонській області волонтери щодня доставляють близько 300 людям харчові продукти, гігієнічні засоби, ліки та інші речі першої потреби.

картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
картки
Кому довіряти: міжнародні організації, які працюють на тимчасово окупованих територіях / 8 фотографий

Крім цього, за можливості ТЧХУ евакуює людей з гарячих точок та розселяє їх у відносно спокійних громадах. Також можливе транспортування маломобільних і тяжкохворих людей.

Волонтери розповідають українцям на ТОТ про першу медичну допомогу й мінну небезпеку, а ще надають психосоціальну підтримку населенню.

Переглянути контакти обласних організацій ТЧХУ можна тут.

Міжнародний комітет Червоного Хреста 

МКЧХ надає підтримку українцям за такими напрямами:

  1. гуманітарна допомога (харчові продукти, вода та інші предмети першої необхідності);
  2. медична допомога (підтримка медзакладів необхідним обладнанням);
  3. ремонтування та відновлення (водопровідних станцій, приватних пошкоджених будинків тощо);
  4. пошук зниклих безвісти та возз’єднання родин.
Читайте
Ніхто про вас не забув! Як українцям вижити на тимчасово окупованих територіях

Зв’язатись з організацією можна, подзвонивши за номером телефону гарячих ліній:

  • 0 800 300 155 (основний номер, Київ)
  • 0 800 300 185 (Донецьк)
  • 0 800 300 195 (Луганськ)

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

УВКБ ООН разом з партнерами працюють, зокрема, на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей.

Українці, які постраждали від воєнних дій, можуть отримати багатоцільове фінансування, гуманітарну підтримку, а також допомогу з пошуком притулку.

Зв’язатись з УВКБ ООН можна:

  • зателефонувавши за номером +38(044) 288 9710;
  • написавши на електронну пошту ukrki@unhcr.org.

Також можна просити про допомогу недержавні організації, які є партнерами ООН. Переглянути детальну інформацію про них та їхні контакти можна тут.

карта ООН

Матеріал підготовлено у рамках інформаційної кампанії Життя в окупації.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка