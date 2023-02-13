Кому довіряти: міжнародні організації, які працюють на тимчасово окупованих територіях
З початку повномасштабної війни міжнародні організації активно допомагають українцям по всій території нашої країни, зокрема й на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
Якщо ви наразі перебуваєте в населеному пункті, непідконтрольному Україні, по допомогу можна звертатись до Товариства Червоного Хреста України, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Агентства ООН у справах біженців або UNICEF.
Яку ж підтримку надають міжнародні організації українцям на тимчасово окупованих територіях?
Товариство Червоного Хреста України
Волонтери та співробітники ТЧХУ продовжують працювати на територіях, які перебувають під тимчасовою окупацією.
Наприклад, у Херсонській області волонтери щодня доставляють близько 300 людям харчові продукти, гігієнічні засоби, ліки та інші речі першої потреби.
Крім цього, за можливості ТЧХУ евакуює людей з гарячих точок та розселяє їх у відносно спокійних громадах. Також можливе транспортування маломобільних і тяжкохворих людей.
Волонтери розповідають українцям на ТОТ про першу медичну допомогу й мінну небезпеку, а ще надають психосоціальну підтримку населенню.
Переглянути контакти обласних організацій ТЧХУ можна тут.
Міжнародний комітет Червоного Хреста
МКЧХ надає підтримку українцям за такими напрямами:
- гуманітарна допомога (харчові продукти, вода та інші предмети першої необхідності);
- медична допомога (підтримка медзакладів необхідним обладнанням);
- ремонтування та відновлення (водопровідних станцій, приватних пошкоджених будинків тощо);
- пошук зниклих безвісти та возз’єднання родин.
Зв’язатись з організацією можна, подзвонивши за номером телефону гарячих ліній:
- 0 800 300 155 (основний номер, Київ)
- 0 800 300 185 (Донецьк)
- 0 800 300 195 (Луганськ)
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН)
УВКБ ООН разом з партнерами працюють, зокрема, на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Луганської областей.
Українці, які постраждали від воєнних дій, можуть отримати багатоцільове фінансування, гуманітарну підтримку, а також допомогу з пошуком притулку.
Зв’язатись з УВКБ ООН можна:
- зателефонувавши за номером +38(044) 288 9710;
- написавши на електронну пошту ukrki@unhcr.org.
Також можна просити про допомогу недержавні організації, які є партнерами ООН. Переглянути детальну інформацію про них та їхні контакти можна тут.
Матеріал підготовлено у рамках інформаційної кампанії Життя в окупації.