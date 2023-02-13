Февраль, 13 в 16:55

Двое жителей Херсонской области приговорены к пяти годам лишения свободы за участие в проведении псевдореферендума.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

— Обвиняемые добровольно принимали участие в проведении организованного оккупационной “властью” так называемого референдума по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонской области, — говорится в сообщении.

В течение 23-27 сентября 2022 года они как члены незаконно созданной “избирательной комиссии” ходили по домам местных жителей и раздавали им бюллетени для проведения незаконного “голосования”.

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— После этого передавали использованные бюллетени так называемой главе избирательной комиссии для последующего подсчета и оглашения так называемых результатов. Оба разоблачены и задержаны после освобождения Вооруженными силами Украины территории Херсонской области, — добавили в прокуратуре.

Двух жителей Бериславского района признали виновными в коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 УК Украины), им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Также они лишены права занимать должности в органах государственной власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет.