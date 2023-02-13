Лютий, 13 в 16:55

Двох жителів Херсонської області засудили до п’яти років позбавлення волі за участь проведенні псевдореферендуму.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

– Обвинувачені добровільно брали участь у проведенні організованого окупаційною “владою” так званого референдуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території Херсонської області, – йдеться у повідомленні.

Впродовж 23-27 вересня 2022 року вони як члени незаконно створеної “виборчої комісії” ходили по домівках місцевих мешканців і роздавали їм бюлетені для проведення незаконного “голосування”.

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– Після цього передавали використані бюлетені так званій голові виборчої комісії для подальшого підрахунку та оголошення так званих результатів. Обох викрито та затримано після звільнення Збройними силами України території Херсонської області, – додали у прокуратурі.

Двох жителів Бериславського району визнали винними у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1 КК України) та призначили покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років.

Також їх позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та займатися діяльністю, пов’язаною з виборчим процесом, строком на 10 років.