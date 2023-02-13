Февраль, 13 в 17:40

Гауляйтеру Боровой Харьковской области объявили о подозрении в сотрудничестве с российскими оккупантами.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Речь идет о 59-летнем мужчине, который стал известным в 2010 году благодаря участию в популярном телешоу Україна має талант.

Сейчас смотрят

Там он показывал трюки с травмированием собственного тела — бил себя топором в живот, засовывал в нос гвозди и глотал горящий факел.

По данным следствия, еще с 2014 года мужчина имел антиукраинскую позицию. Являлся руководителем организации Союз народного единства и одним из авторов сепаратистского проекта Дорожная карта Новороссии. Впоследствии он уехал в Россию.

— Во время оккупации Балаклеи подозреваемый занял псевдодолжность “заместителя мэра” этого города. Он так обрадовался назначению, что публично срезал табличку с именем легитимного председателя Изюмской РГА. В конце июля 2022 года стал “председателем” так называемой Боровской военно-гражданской администрации, — сообщили в прокуратуре.

В качестве “председателя” псевдоадминистрации он проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и государственных учреждений, функционировавших во время оккупации пгт Боровая.

Мужчина организовывал подачу запросов в РФ, в которых указывал нужды этих предприятий и учреждений, с просьбой, чтобы российские власти помогли их решить.

В преддверии деоккупации подозреваемый сбежал из пгт Боровая вместе с российскими военными, ему грозит до 10 лет лишения свободы.