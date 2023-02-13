Лютий, 13 в 17:40

Гауляйтеру Борової Харківської області оголосили про підозру у співпраці з російськими окупантами.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Йдеться про 59-річного чоловіка, який став відомим у 2010 році завдяки участі у популярному телешоу Україна має талант.

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Там він показував трюки із травмуванням власного тіла – бив себе сокирою у живіт, засовував у ніс цвяхи і ковтав факел, що горів.

За даними слідства, ще з 2014 року чоловік мав антиукраїнську позицію. Був керівником організації Союз народного единства та одним з авторів сепаратистського проєкту Дорожная карта Новороссии. Згодом він поїхав до Росії.

– Під час окупації Балаклії підозрюваний обійняв псевдопосаду “заместителя мера” цього міста. Він так зрадів призначенню, що публічно зрізав табличку з іменем легітимного голови Ізюмської РДА. Наприкінці липня 2022 року став “головою” так званої Борівської військово-цивільної адміністрації, – повідомили у прокуратурі.

Як “голова” псевдоадміністрації він проводив службові наради з керівниками комунальних підприємств та державних установ, що функціонували під час окупації смт Борова.

Чоловік організовував подання запитів до РФ, в яких зазначав потреби цих підприємств та установ, з проханням, аби російська влада допомогла їх вирішити.

Напередодні деокупації підозрюваний втік з смт Борова разом з російськими військовими, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.