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Завтра Київ весь день буде зі світлом, але у трьох районах можуть застосовуватися локальні відключення

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Завтра Київ весь день буде зі світлом, але у трьох районах можуть застосовуватися локальні відключення
Фото: Pexels

У частині Голосіївського, Святошинського та Шевченківського районів Києва є дефіцит пропускної спроможності мереж. Там можуть застосовуватися локальні відключення світла за графіками.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він зазначив, що вже кілька днів поспіль Укренерго не формує ліміти для регіонів. Але це не означає, що система відновлена настільки, щоб працювати безперебійно.

Зараз дивляться

– Генераційних обмежень у нас практично немає. Зараз у роботі усі дев’ять енергоблоків атомних електростанцій, працюють додаткові блоки на деяких ТЕС, більш активно працюють ГЕС. Це все дає змогу виробляти більше електроенергії. І це справді дивовижно. Енергетики роблять титанічну роботу, щоби ми з вами були з мінімальними відключеннями або взагалі без них, – написав він.

Втім, мережі НЕК Укренерго, пошкоджені через обстріли, поки не можуть передавати обсяги електроенергії, щоб забезпечити всіх киян світлом.

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