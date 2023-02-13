С графиками – Одесса, столица и 3 области – на очереди: ситуация со светом 13 февраля
13 февраля в Укрэнерго пока не доводили лимиты потребления до областей, потому что в энергосистеме не зафиксирован дефицит мощности.
Однако из-за поврежденной сетевой инфраструктуры графики почасовых отключений света действуют в Одессе.
При увеличении потребления графики могут применить также в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и Киеве.
На такой шаг энергетикам придется пойти, чтобы устранить риск перегрузки оборудования.
Как сообщили в Укрэнерго, пока имеющейся мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления.
Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов заработали энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, а также возросло производство электроэнергии в энергосистеме.
К тому же, из-за половодья интенсивно работают гидроэлектростанции.
Способствуют генерации из возобновляемых источников энергии также увеличение светового дня и ясная погода.
Кроме того, продолжается импорт электроэнергии из Словакии.
Тем временем на ряде электростанций, поврежденных во время ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонтные работы.
– Бригады Укрэнерго чинят все объекты магистральных сетей, которые повреждены в результате российских атак, чтобы устранить сетевые ограничения и передать электроэнергию от генерации к потребителям, – сообщают в национальной энергетической компании.
Напоминаем, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме, потому что находятся под контролем оккупантов.
Речь идет о самой большой в Украине и Европе Запорожской АЭС, а также Запорожской ТЭС, Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС, Каховской ГЭС.
Кроме того, на временно оккупированных территориях Юга также сосредоточено и большинство ветровых и солнечных электростанций.
Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулировочные мощности, которые как раз и обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.
Источник: Укрэнерго