Февраль, 13 в 11:45

13 февраля в Укрэнерго пока не доводили лимиты потребления до областей, потому что в энергосистеме не зафиксирован дефицит мощности.

Однако из-за поврежденной сетевой инфраструктуры графики почасовых отключений света действуют в Одессе.

При увеличении потребления графики могут применить также в Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и Киеве.

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На такой шаг энергетикам придется пойти, чтобы устранить риск перегрузки оборудования.

Как сообщили в Укрэнерго, пока имеющейся мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления.

Отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов заработали энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, а также возросло производство электроэнергии в энергосистеме.

К тому же, из-за половодья интенсивно работают гидроэлектростанции.

Способствуют генерации из возобновляемых источников энергии также увеличение светового дня и ясная погода.

Кроме того, продолжается импорт электроэнергии из Словакии.

Тем временем на ряде электростанций, поврежденных во время ракетных и дроновых атак россиян, продолжаются ремонтные работы.

– Бригады Укрэнерго чинят все объекты магистральных сетей, которые повреждены в результате российских атак, чтобы устранить сетевые ограничения и передать электроэнергию от генерации к потребителям, – сообщают в национальной энергетической компании.

Напоминаем, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме, потому что находятся под контролем оккупантов.

Речь идет о самой большой в Украине и Европе Запорожской АЭС, а также Запорожской ТЭС, Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС, Каховской ГЭС.

Кроме того, на временно оккупированных территориях Юга также сосредоточено и большинство ветровых и солнечных электростанций.

Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулировочные мощности, которые как раз и обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы.

Источник: Укрэнерго