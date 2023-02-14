Игра в лицензированных казино: на что рассчитывать пользователям?
Совершеннолетним игрокам из Украины доступен широкий выбор лицензированных онлайн казино.
О том, какую продукцию предлагает клиентам сертифицированные игровые площадки, расскажем в этом материале.
Как играть в лицензированных казино
Времена, когда украинские игроки были вынуждены играть на зарубежных cайтах казино в интернете, уже позади.
Сегодня азартный рынок Украины регулируется комиссией КРАИЛ, которая выдает компаниям соответствующе сертификаты и наблюдает за соблюдением качества предоставляемых услуг.
С момента открытия азартного рынка, в Украину хлынули лицензированные казино онлайн. Компании прошли аудит регулятором, получили сертификаты и выполнили все требования по предоставлению разрешения на законную работу.
Чтобы приступить к игре в онлайн казино, игроку нужно:
- Выбрать подходящее виртуальное заведение с украинской лицензией.
- Создать учетную запись на сайте онлайн казино.
- Выполнить требования по верификации аккаунта (подтверждение персональных данных и возраста).
- Пополнить баланс игрового счета и получить стартовый бонус.
После этого можно приступать к игре, которая в современных онлайн казино доступна в двух режимах.
Ответственная игра не реальные деньги и тренировочный режим
Украинские онлайн казино предлагают пользователям игру на слотах и других дисциплинах в двух форматах.
Первый – это тренировочный режим, который подойдет новичкам. В нем используются виртуальные баллы, на которые игрок вращает барабаны.
Плюсы этой опции: отсутствие рисков, возможность обрести опыт, освоить принципы управления автоматами. Главный минус – отсутствие возможности конвертировать выигранные очки в реальные деньги, что неудивительно, учитывая тренировочный формат режима.
Второй формат – игра в казино на реальные деньги. К этому процессу нужно подходить подготовленным и ответственным. Отметим, что большинство лицензированных игровых площадок установили демократичные условия для азартных игр.
Например, минимальная ставка на один ход составляет одну гривну, а пополнить игровой счет можно на незначительные суммы – 50-100 грн.
Во что можно поиграть?
Азартная индустрия находится на пике популярности. Причины востребованности этой индустрии – вариативность выбора игр, которые доступны клиентам онлайн казино. После регистрации, клиенты виртуальных заведений могут рассчитывать на такие дисциплины:
- Классические слоты.
- Автоматы с 3D-графикой.
- Игры с живыми дилерами.
- Регулярные лотереи.
- Азартные турниры.
Изучить полный список лицензированных казино Украины можно на официальном сайте КРАИЛ в разделе реестров.