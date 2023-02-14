Гра в ліцензованих казино: на що розраховувати користувачам?

Лютий, 14 в 13:29

У повнолітніх гравців з України є широкий вибір ліцензованих онлайн-казино.

Про те, яку продукцію пропонують клієнтам сертифіковані майданчики, розповімо в цьому матеріалі.

Як грати в ліцензованих казино

Часи, коли українські гравці були змушені грати на закордонних сайтах казино в інтернеті, вже позаду.

Зараз дивляться

Сьогодні азартний ринок України регулюється комісією КРАЇЛ, яка видає компаніям відповідні сертифікати та спостерігає за дотриманням якості послуг.

З моменту відкриття азартного ринку, в Україну ринули ліцензовані казино онлайн. Компанії пройшли аудит регулятором, отримали сертифікати та виконали всі вимоги щодо надання дозволу на законну роботу.

Щоб розпочати гру в онлайн казино, гравцю потрібно:

Вибрати відповідний віртуальний заклад з українською ліцензією. Створити обліковий запис на вебсайті онлайн-казино. Виконати вимоги щодо верифікації облікового запису (підтвердження персональних даних та віку). Поповнити баланс ігрового рахунку та отримати стартовий бонус.

Після цього можна розпочинати гру, яка в сучасних онлайн-казино доступна у двох режимах.

Відповідальна гра не реальні гроші та тренувальний режим

Українські онлайн-казино пропонують користувачам гру на слотах та інших дисциплінах у двох форматах.

Перший – це тренувальний режим, який підійде новачкам. У ньому використовуються віртуальні бали, куди гравець обертає барабани.

Плюси цієї опції: відсутність ризиків, можливість набути досвіду, освоїти принципи управління автоматами. Головний мінус – відсутність можливості конвертувати виграні очки в реальні гроші, що не дивно, враховуючи тренувальний формат режиму.

Другий формат – гра в казино на реальні гроші. До цього процесу потрібно підходити підготовленим та відповідальним. Зазначимо, більшість ліцензованих ігрових майданчиків встановили демократичні умови для азартних ігор.

Наприклад, мінімальна ставка на один хід становить одну гривню, а поповнити ігровий рахунок можна на незначні суми – 50-100 грн.

У що можна пограти?

Азартна промисловість перебуває на піку популярності. Причини затребуваності індустрії – варіативність вибору ігор, які доступні клієнтам онлайн-казино.

Після реєстрації клієнти віртуальних закладів можуть розраховувати на такі дисципліни:

Класичні слоти.

Автомати з 3D-графікою.

Ігри із живими дилерами.

Регулярні лотереї.

Азартні турніри.

Вивчити повний список ліцензованих казино України можна на офіційному сайті КРАЇЛ у розділі реєстрів.