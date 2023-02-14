Волонтеры — мощное звено в цепи гуманитарной помощи. Как они работают и о чем мечтают

Февраль, 14 в 20:16

Волонтерское движение стало очень мощной силой на пути к нашей победе. Волонтеры помогают и нашим бойцам, и медикам, и тем, кто пострадал от обстрелов врага, и ВПЛ, и тем, кто был в оккупации.

Волонтеры помогают и международным компаниям и организациям с распределением, доставкой, выдачей помощи. Это очень важный элемент в цепи гуманитарной помощи.

70 тыс. продуктовых наборов на сумму €4,7 млн компания Кока-Кола вместе со своими партнерами закупила для особо нуждающихся украинцев. Гуманитарная инициатива компании реализуется при поддержке Общества Красного Креста Украины.

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И, конечно же, при участии украинских волонтеров.

С одним из таких добровольных помощников журналисты Фактов ICTV познакомились во Львовском логистическом хабе Красного Креста Украины.

Специалист по оказанию гуманитарной помощи Петр Заяц начал заниматься волонтерством в 2020 году, когда весь мир, и Украину в частности, охватила пандемия коронавируса. Тогда актуальной стала гуманитарная помощь в виде базовых гигиенических наборов.

— Это были наборы весом до 10 кг в расчете один набор на семью из трех человек, — вспоминает Петр.

По его словам, в то время волонтерскую структуру, в частности, во Львовской области, где живет и работает Петр, еще нельзя было назвать четко выстроенной и структурированной.

Этот процесс ускорило и сформировало в определенном смысле полномасштабное вторжение войск РФ на территорию Украины, когда степень важности задач, возложенных на волонтеров, выросла в разы.

— Остаться вне этого процесса, скажу так, было не мое решение, — признается волонтер.

И отмечает, что, к счастью, рядом с ним оказались десятки украинцев, которые готовы пожертвовать всем ради доброго и благого дела. Которые, по словам Петра, из просто знакомых превратились в друзей, в сплоченную команду единомышленников, готовых браться за решение самых сложных задач.

— Если правильно распределить время, то я бы не стал говорить о какой-то жертве с моей стороны в этом смысле. А что касается награды за нашу работу, то одно слово “Спасибо!” имеет очень большое значение, — отмечает Петр.

Петр Заяц также отметил, что прошедшие полгода сотрудничества с Красным Крестом стали очень продуктивными и в плане взаимного обмена опытом, и в плане более четкого распределения зон ответственности.

По его словам, особенно важен в этом смысле сектор статистического мониторинга оказанной помощи.

— Это очень важно для компании, которая оказывает помощь, для четкого понимания ее представителями, сколько, куда и кому направлено грузов. Сегодня эту задачу мы выполняем более профессионально с учетом уже накопленного опыта, — говорит волонтер.

Гуманитарная помощь компании Кока-Кола предназначена, в первую очередь, для особо нуждающихся украинцев, которые из-за войны оказались в сложных жизненных ситуациях.

— Например, это внутренне перемещенные лица, многие из которых остались без крыши над головой в буквальном смысле. Им порой не то что переночевать негде, но проблема просто выпить горячего чая, — рассказывает Петр.

Не понаслышке знает, насколько важна помощь и поддержка в это трудное для Украины время, волонтер и сотрудница Кока-Кола Екатерина Молчанова. Сама она — переселенка из Рубежного, что на Луганщине. Сейчас живет в Броварах Киевской области. До этого шесть лет работала торговым представителем компании в Донецкой области.

— Наша компания всегда занималась волонтерством в той или иной форме. Будь то уборка мусора в зеленых зонах, или донорство крови, — говорит Екатерина.

Компания не оставляет в беде своих сотрудников. Они очень помогли ей в начале обустроиться. Поскольку родной дом пришлось покинуть с одной сумкой, в которую собрала только самое необходимое.

— Поэтому я знаю цену поддержки людей, которые из-за войны остались наедине со своими бедами и несчастьями, — говорит волонтер.

По ее словам, она и ее команда доставляют продукты питания, средства гигиены, напитки таким же переселенцам, как Екатерина, пожилым, одиноким людям и семьям с маленькими детьми, и всем, кто в этом нуждается.

По словам Андрея Бублика, директора по корпоративным связям и устойчивому развитию компании Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове, Кока-Кола при содействии Общества Красного Креста Украины в рамках большого гуманитарного проекта предоставила 70 тыс. продуктовых наборов, воды и напитков компании тем слоям населения в Украине, которые нуждаются в этом больше всего.

Каждый набор продуктов весом более 18 кг сформирован в соответствии с международными стандартами.

— Эти наборы распространяются, в частности, и ВПЛ, которые, как мы знаем, к сожалению, очень сильно пострадали. Они переехали иногда просто с одним рюкзаком и с документами, и не имеют ничего. Поэтому благодаря совместному сотрудничеству Кока-Кола имеем такую возможность помогать больше людям, — говорит Леся Олейник, руководитель отдела коммуникаций и связей с общественностью Общества Красного Креста Украины.

В 16 регионах Украины уже получили продуктовые наборы от компании Кока-Кола при поддержке Общества Красного Креста. Больше всего продовольственных наборов было направлено в Харьковскую и Николаевскую области, которые постоянно страдают от вражеских обстрелов и бомбежек, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, которые длительное время находились под оккупацией.

После окончания войны, после нашей победы, украинские волонтеры не представляют себя в какой-то другой сфере деятельности. Волонтерство будет необходимо и востребовано и в мирное время, во время восстановления страны, ее тяжелого и такого выстраданного возрождения.

Вікна-новини СТБ и Факты ICTV в спецпроекте Помогаем и Побеждаем рассказывают о ходе гуманитарной миссии компании Кока-Кола в Украине и делятся историями волонтеров, которые помогают украинцам, а также людей, которые пережили оккупацию или вынуждены были уехать в другие регионы и нуждаются в гуманитарной помощи.