Волонтери – потужна ланка в ланцюзі гуманітарної допомоги. Як вони працюють та про що мріють

Лютий, 14 в 20:16

Волонтерський рух став дуже потужною силою на шляху до нашої перемоги. Волонтери допомагають і нашим бійцям, і лікарям, і тим, хто постраждав від обстрілів ворога, і ВПО, і тим, хто був в окупації.

Волонтери допомагають і міжнародним компаніям та організаціям з розподілом, доставкою, видачею допомоги. Це дуже важливий елемент в ланцюзі гуманітарної допомоги.

70 тис. продуктових наборів на сумму €4,7 млн компанія Кока-Кола разом зі своїми партнерами закупила для особливо нужденних українців. Гуманітарна ініціатива компанії реалізується за підтримки Товариства Червоного Хреста України.

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І, звичайно ж, за участі українських волонтерів.

З одним із таких добровільних помічників журналісти Фактів ICTV познайомилися у львівському логістичному хабі Червоного Хреста України.

Фахівець із надання гуманітарної допомоги Петро Заєць почав займатися волонтерством у 2020 році, коли весь світ, і Україну зокрема, охопила пандемія коронавірусу. Тоді актуальною стала гуманітарна допомога у вигляді базових гігієнічних наборів.

– Це були набори вагою до 10 кг у розрахунку один набір на сім’ю з трьох осіб, – згадує Петро.

За його словами, в той час волонтерську структуру, зокрема, у Львівській області, де живе і працює Петро, ще не можна було назвати чітко вибудуваною і структурованою.

Цей процес прискорило і сформувало в певному сенсі повномасштабне вторгнення військ РФ на територію України, коли ступінь важливості завдань, покладених на волонтерів, значно зріс.

– Залишитися поза межами цього процесу, скажу так, було не моє рішення, – зізнається волонтер.

І зазначає, що, на щастя, поруч із ним опинилися десятки українців, які готові пожертвувати всім заради доброї і благої справи. Які, за словами Петра, з просто знайомих перетворилися на друзів, на згуртовану команду однодумців, готових братися за вирішення найскладніших завдань.

– Якщо правильно розподілити час, то я б не став говорити про якусь жертву з мого боку в цьому сенсі. А що стосується нагороди за нашу роботу, то одне слово “Дякую!” має дуже велике значення, – зазначає Петро.

Петро Заєць також зазначив, що минулі пів року співпраці з Червоним Хрестом України стали дуже продуктивними і в плані взаємного обміну досвідом, і в плані більш чіткого розподілу зон відповідальності.

За його словами, особливо важливий у цьому сенсі сектор статистичного моніторингу наданої допомоги.

– Це дуже важливо для компанії, яка надає допомогу, для чіткого розуміння її представниками, скільки, куди і кому направлено вантажів. Сьогодні це завдання ми виконуємо більш професійно з урахуванням вже накопиченого досвіду, – каже волонтер.

Гуманітарна допомога компанії Кока-Кола призначена насамперед для особливо нужденних українців, які через війну опинилися в складних життєвих ситуаціях.

– Наприклад, це внутрішньо переміщені особи, багато з яких залишилися без даху над головою в буквальному сенсі. Їм часом не те що переночувати ніде, але проблема просто випити гарячого чаю, – розповідає Петро.

Не з чуток знає, наскільки важлива допомога і підтримка в цей важкий для України час, волонтерка і співробітниця Кока-Кола Катерина Молчанова. Сама вона – переселенка з Рубіжного, що на Луганщині. Зараз живе у Броварах на Київщині. До цього шість років працювала торговим представником компанії на Донеччині.

– Наша компанія завжди займалася волонтерством у тій чи іншій формі. Чи то прибирання сміття в зелених зонах, або донорство крові, – каже Катерина.

Компанія не полишає в біді своїх співробітників. Вони дуже допомогли їй на початку облаштуватися. Оскільки рідний будинок довелося покинути з однією сумкою, в яку зібрала тільки найнеобхідніше.

– Тому я знаю ціну підтримки людей, які через війну залишилися наодинці зі своїми бідами і нещастями, – каже волонтер.

За її словами, вона та її команда доставляють продукти харчування, засоби гігієни, напої таким же переселенцям, як Катерина, літнім, самотнім людям і сім’ям з маленькими дітьми, і всім, хто цього потребує.

За словами Андрія Бублика, директора з корпоративних зв’язків і сталого розвитку компанії Coca-Cola HBC в Україні, Вірменії та Молдові, Кока-Кола за сприяння Товариства Червоного Хреста України в рамках великого гуманітарного проєкту надала 70 тис. продуктових наборів, води та напоїв компанії тим верствам населення в Україні, які потребують цього найбільше.

Кожен набір продуктів вагою понад 18 кг сформований відповідно до міжнародних стандартів.

– Ці набори розповсюджуються, зокрема, й ВПО, які, як ми знаємо, на жаль, дуже сильно постраждали. Вони переїхали інколи просто з одним ранцем і з документами, і не мають нічого. Тому завдяки спільній співпраці Кока-Кола маємо таку можливість допомагати більше людям, – каже Леся Олійник, керівниця відділу комунікацій та зв’язків з громадськістю Товариства Червоного Хреста України.

У 16 регіонах України вже отримали продуктові набори від компанії Кока-Кола за підтримки Товариства Червоного Хреста. Найбільше продовольчих наборів було спрямовано у Харківську і Миколаївську області, що постійно страждають від ворожих обстрілів і бомбардувань, а також мешканцям населених пунктів Херсонської та Чернігівської областей, які тривалий час перебували під окупацією.

Після закінчення війни, після нашої перемоги, українські волонтери не уявляють себе в якійсь іншій сфері діяльності. Волонтерство буде необхідне й затребуване і в мирний час, у час відновлення країни, її важкого і такого вистражданого відродження.

Вікна-новини СТБ та Факти ICTV у спецпроєкті Допомагаємо і Перемагаємо розповідають про перебіг гуманітарної місії компанії Кока-Кола в Україні та діляться історіями волонтерів, які допомагають українцям, а також людей, які пережили окупацію чи вимушені були виїхати в інші регіони і потребують гуманітарної допомоги.