Более месяца в подвалах: как жители оккупированных сел Черниговщины выжили и кто помогает им после освобождения

Февраль, 15 в 17:09

Более месяца некоторые районы Черниговщины были под российской оккупацией.

Враг рвался в Чернигов, но захватить его не удалось. А окрестные села, к сожалению, были временно оккупированы.

Во время оккупации Россией части Черниговской области погибли 478 гражданских. Еще 692 человека получили ранения. Больше людей погибало из-за российских артиллерийских обстрелов и авиаударов. Кроме того, имелись факты обстрела гражданских автомобилей и расстрелов мирного населения.

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Но и оставшимся в живых повезло мало. Продвигаясь на Чернигов, русские войска быстро захватили такие деревни, как Ягодное. Противник разрушил мост через Десну, по которому эвакуировали людей и снабжали гуманитарную помощь. Люди оказались в ловушке, один на один с врагом.

О жизни в оккупации рассказали жители деоккупированных населенных пунктов Черниговщины.

50 человек на 20 кв.м

Петр Хлистун, которому за 70 лет, рассказал, как он выживал с односельчанами в подвале школы, где селяне больше месяца находились в ужасных условиях.

– Нас под прицелами автоматов выгоняли из домов, угрожая бросить гранату или расстрелять за непослушание, – вспоминает Петр. – Стариков и малышей загнали в подвал, где нельзя было не то что лечь, даже сесть нормально. Люди страдали от жажды и удушья. В нашей комнате находились 37 взрослых и 13 детей.

13 пожилых людей за это время скончались.

– Думаю, что от удушья, – предположил Петр. – Вот видите дырку, это пробили, чтобы воздух заходил, потому что дышать было нечем.

– Некуда было ноги отставить, не то что полежать, – рассказывает Петр Хлистун. – Стоял детский столик, так на нем вчетвером сидели. Детям какие-то доски приспособили. Они нас загнали сюда, чтобы уничтожить, я думаю.

Но после того, как мужчина показал, что вокруг школы в домах расположился вражеский штаб, где жили офицеры и стояла военная техника, становится ясно, что людей здесь держали как живой щит.

Так как знают, что ВСУ не будут стрелять по зданиям, где собраны гражданские.

Оккупанты не разрешали хоронить сразу умерших в подвале. А если и разрешали, то устраивали сафари на тех, кто их прятал: стреляли по ногам.

– Здесь девушку ранили, а там молодого парня, и на кладбище тоже по ногам стреляли, – рассказывает Петр. – Зачем это они делали, не знаю.

Кормили селян жижей какой-то, по пластиковому стаканчику давали. Но люди выжили.

Пропагандистские газеты

В другом селе картина была похожей: жителей также согнали в подвал школы.

– Мы сначала сидели в погребе у родителей: они, я с мужем и трое наших детей, – рассказывает Виктория Гацура. – У мамы корова была, так муж пошел кормить и чуть не погиб.

Александр успел наклониться, когда начали стрелять из соседней улицы.

– А потом под автоматами нас погнали в подвал, – рассказывает Виктория. – Сказали, что не будут трогать, пересказывали свои пропагандистские выдумки и давали читать газеты.

Виктория говорит, что люди нисколько не верили тому, что им говорили оккупанты, а над газетами смеялись.

Первые несколько дней людей кормили солдатскими сухпайками русской армии.

– Мало того, что выдавали один сухпай раз в два дня, так его еще нужно было распределить на пять человек,– вспоминает Виктория. – Но это не еда, есть это нельзя.

Люди начали бунтовать, мама Виктории выпросилась доить корову. Тогда детям стали готовить манную кашу.

– Выдавали по полстакана манки на троих детей, – говорит женщина, – а взрослым что-то из того, что наворовали у людей по домам.

В подвале были маленькие дети, лежачие больные, но ни обстрелы, ни пытки не сломали украинцев.

Они верили не оккупантам, а в ВСУ, ждали освобождения и теперь, хоть с грустью в глазах, но улыбаются.

– Я хочу обратиться к тем, кто сейчас еще находится в оккупации. Украинцы, верьте в ВСУ. Это очень сильные люди. И сила Украины – в простых людях, – говорит Виктория.

Помощь на деоккупированных территориях

Сейчас жители освобожденных городков и сел Черниговщины понемногу приходят в себя от страшных событий. Их дома почти все разрушены или повреждены обстрелами, и благодаря помощи государственных органов, волонтеров, международных организаций, бизнеса, гуманитарную ситуацию удалось стабилизировать.

Совместными усилиями людей снабжают продуктами питания, медикаментами, устанавливают мобильные медицинские пункты.

В качестве социально ответственного бизнеса к помощи присоединилась и Компания Кока-Кола. Она вместе с Обществом Красного Креста Украины предоставила людям, пострадавшим от войны, продуктовые наборы, воду и напитки компании.

— Мы надеемся, что сможем облегчить ту ситуацию, в которой оказались наши соотечественники, и так приблизить нашу победу, — говорит Андрей Бублик, директор по корпоративным связям и устойчивому развитию Coca-Cola HBC в Украине, Армении и Молдове.

По его словам, от февраля 2022 года Кока-Кола выделила €18 млн на общую гуманитарную поддержку для Украины по таким направлениям: помощь в восстановлении инфраструктуры, обеспечение продуктовыми наборами наиболее нуждающихся категорий населения и поддержка работников компании в Украине.

Еще €4,7 млн компания инвестировала в закупку 70 тыс. продуктовых наборов, воды и напитков в расчете на одного человека в месяц. Эти наборы уже получили люди в 16 регионах Украины.

– Сегодня мы привезли гуманитарную помощь жителям села, которое больше месяца находилось под оккупацией, – сказала председатель Черниговской областной организации Общества Красного Креста Украины Наталья Силенок.

Продуктовый набор рассчитан на одного человека, этого запаса продуктов питания хватит на месяц, плюс вода и напитки, которые передала компания Кока-Кола для поддержки населения, особенно пострадавшего от оккупации и войны в целом.

– Продукты питания помог укомплектовать и доставить в Украину итальянский Красный Крест, – сообщила Наталья Силенок.

Поддержка бизнеса на самом деле важна сегодня, потому что люди находятся в очень тяжелых условиях. После оккупации в селах разрушены частные дома и инфраструктура, усложнен подвоз продуктов питания, люди потеряли работу, пострадали и физически, и морально.

Но благодаря волонтерам, общественным объединениям, представителям бизнеса они верят в Украину и понемногу восстанавливают свои дома и жизнь.

Окна-новости СТБ и Факты ICTV в спецпроекте Помогаем и побеждаем рассказывают о ходе гуманитарной миссии компании Кока-Кола в Украине и делятся историями волонтеров, которые помогают украинцам, а также людей, переживших оккупацию или вынужденных переселиться в другие регионы и нуждающихся в гуманитарной помощи.