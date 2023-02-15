Телемарафон Єдині новини и его зрители получили награду от фонда United 24

Февраль, 15 в 14:00

Награду, созданную из бахмутской соли и крымского ракушняка – символов украинской несокрушимости и веры в великую победу – получила команда новостей Starlight Media за значительный вклад в благотворительные сборы для обеспечения армии.

С первых дней вещания марафона Єдині новини частью его программирования стал благотворительный QR-код, который используется для сбора средств в поддержку ВСУ. С начала полномасштабного вторжения марафоном реализовано восемь общенациональных благотворительных кампаний, в рамках которых собрано более 500 млн грн.

Крупным стратегическим партнером для благотворительных сборов марафона с момента своего основания стал фонд United 24. По результатам совместных благотворительных информационных кампаний, Фонд отметил вклад телемарафона специальной наградой.

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В команде Єдиних новин отмечают, что это награда всей страны, поскольку уровень знания украинцев о существовании телемарафона стабильно высокий — 91%, среди них 78% — его зрители, 71% — доверяют ему (данные социологического исследования Gradus Research Company по заказу Суспільного мовлення, — Ред.).

— Это наш общий марафон — всех украинцев, которые защищают страну с оружием в руках, и всех, кто продолжает работать ради поддержки нашей экономики и армии. Это марафон новостных команд, работающих ради украинского зрителя и противодействия врагу, и нашей аудитории — всегда неравнодушной, сильной в своем стремлении помочь стране выстоять. Эта награда — общая. Она еще раз доказывает — вместе возможно все! Наша новостная команда Starlight Media благодарит всю большую аудиторию марафона за это неравнодушие и вклад в приближение нашей победы, — отметил CEO Starlight Media Александр Богуцкий.

Кроме QR-кода, который размещается в эфире круглосуточно, благотворительные кампании поддерживаются регулярными сюжетами, обращениями ведущих и публикациями на диджитал-платформах каналов-создателей марафона.

Фото: Starlight Media