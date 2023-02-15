Телемарафон Єдині новини та його глядачі отримали відзнаку від фонду United 24

Лютий, 15 в 14:00

Відзнаку, створену з бахмутської солі та кримського ракушняка – символів української незламності та віри у велику перемогу – отримала команда новин Starlight Media за значний внесок у благодійні збори для забезпечення армії.

З перших днів мовлення марафону Єдині новини частиною його програмування став благодійний QR-код, що використовується для збору коштів на підтримку ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення марафоном реалізовано вісім загальнонаціональних благодійних кампаній, в рамках яких зібрано понад 500 млн грн.

Великим стратегічним партнером для благодійних зборів марафону від моменту свого започаткування став фонд United 24. За результатами спільних благодійних інформаційних кампаній, Фонд відзначив внесок телемарафону спеціальною нагородою.

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У команді Єдиних новин наголошують, що це відзнака всієї країни, адже рівень знання українців про існування телемарафону стабільно високий – 91%, серед них 78% – його глядачі, 71% – довіряють йому (дані соціологічного дослідження Gradus Research Company на замовлення Суспільного мовлення, – Ред.).

– Це наш спільний марафон – всіх українців, які захищають країну зі зброєю в руках, і всіх, хто продовжує працювати заради підтримки нашої економіки та армії. Це марафон новинних команд, що працюють заради українського глядача і протидії ворогу, та нашої аудиторії – завжди небайдужої, сильної в своєму прагненні допомогти країні вистояти. Ця відзнака – спільна. Вона ще раз доводить – разом можливо все! Наша новинна команда Starlight Media дякує всій великій аудиторії марафону за цю небайдужість і внесок у наближення нашої перемоги, – наголосив CEO Starlight Media Олександр Богуцький.

Крім QR-коду, що розміщується в ефірі цілодобово, благодійні кампанії підтримуються регулярними сюжетами, зверненнями ведучих та публікаціями на діджитал-платформах каналів-творців марафону.

Фото: Starlight Media