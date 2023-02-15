Февраль, 15 в 19:20

В Украине продолжается кровавая война. К сожалению, десятки украинских воинов ежедневно получают ранения различной тяжести.

Украинским законодательством предусмотрены денежные выплаты, которые военные могут получить за ранения во время войны на территории Украины.

Факты ICTV узнавали, какие выплаты за ранения предусмотрены украинским военным и как их получить.

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Выплаты за ранения 2023: что предусмотрено в Украине

Если украинский военный получил ранение во время выполнения боевого задания, он имеет право на несколько денежных выплат.

— Военным предусмотрена единовременная денежная помощь за ранение, если это ранение связано с несением военной службы и защитой Родины. Это важно, потому что военный может получить ранение во время прохождения военной службы, которое не связано с боевыми столкновениями или задачами, — отмечает адвокат, руководящий партнер ЮФ Социальный паритет Дмитрий Йовдий.

Адвокат добавляет, что размер единовременного денежного пособия за ранение зависит от нескольких факторов:

от степени тяжести раненого;

от того, вызвало ли это ранение установление инвалидности военного.

— Если это ранение, которое не повлекло за собой инвалидность, а привело лишь к потере трудоспособности, то, в зависимости от степени утраты трудоспособности, также есть определенные размеры помощи, которые начинаются от 90 тыс. грн и заканчиваются 200 тыс. грн, — добавляет Йовдий.

Эксперт добавляет, что право военного на денежную помощь рассматривается медико-социальной экспертной комиссией (МСЭК), которая устанавливает наличие или отсутствие инвалидности и степень утраты трудоспособности.

Со своей стороны военно-врачебная комиссия (ВВК) делает вывод о связи ранения с защитой Родины и несением военной службы. В случае несогласия с решением указанных комиссий их можно обжаловать.

— Кроме этого, ВВК выясняет причины и обстоятельства гибели или ранения военного, также устанавливает факт пригодности или непригодности лица к несению военной службы.

Юрист Ario Law Firm Антон Диденко отмечает, что в случае ранения военнослужащий может рассчитывать на такие виды выплат:

денежное обеспечение военнослужащего;

выплата так называемых боевых, то есть дополнительного вознаграждения в сумме 100 тыс. грн в соответствии с постановлением КМУ от 28.02.2022 №168;

одноразовая денежная помощь в соответствии со ст. 16 закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей и постановлением Кабинета министров Украины от 25.12.2013 № 975.

Размер выплат за ранения 2023

Диденко отмечает, что размер одноразовой денежной помощи зависит от того, какие последствия полученного ранения.

– Так, в случае получения военнослужащим инвалидности, размер выплат определен пунктом Б ч. 1 ст. 16 закона Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей, – говорит Диденко.

В случае получения военным инвалидности в результате ранения размер единовременного пособия может составлять:

400-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года – в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть в 2023 году это 1 073 600 грн.

прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года – в случае установления военнослужащему инвалидности I группы. То есть 300-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года – в случае установления военнослужащему инвалидности II группы (805 200 грн в 2023 году).

прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года – в случае установления военнослужащему инвалидности II группы 250-кратный размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года – в случае установления военнослужащему инвалидности III группы (671 тыс. грн в 2023 году).

– В случае получения военнослужащим ранения во время исполнения им обязанностей военной службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления ему инвалидности, размер выплаты определен постановлением Кабинета министров Украины от 25 декабря 2013 г. № 975 и может составлять 70-кратный размер (187 тыс. грн в 2023 году) или 50-кратный (134 тыс. грн) размер прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, – добавляет адвокат.

Стоит напомнить, что прожиточный минимум для трудоспособных лиц в 2023 году составляет 2 684 грн.

Как получить выплаты за ранения

Военнослужащий, имеющий право на единовременную денежную помощь в случае ранения или инвалидности, должен собрать и подать в соответствующий орган следующие документы:

заявление, написанное собственноручно, о выплате единовременного денежного пособия в связи с ранением или инвалидностью;

копию документа, свидетельствующего о причинах и обстоятельствах ранения. Этот документ должен доказывать, что военный получил ранения на поле боя, а не сам нанес себе повреждения;

справку медико-социальной экспертной комиссии об установлении процента потери трудоспособности и решение соответствующего военно-медицинского учреждения о признании ранения;

справку медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности;

копии страниц паспорта с данными о фамилии, имени и отчестве, дате его выдачи и месте регистрации, документа о присвоении идентификационного номера.

Заключение о начислении выплат подается в 15-дневный срок со дня регистрации документов военного. Обратите внимание, что выплата денежного пособия за ранение осуществляется в порядке очередности поступления документов.

Если военному отказывают в предоставлении денежной помощи, он получит письменное уведомление с указанными причинами.

Если военному отказали в предоставлении выплат за ранение, он должен обратиться к адвокату, а затем в суд.

Кому могут отказать в выплате за ранение

Военному могут отказать в выплате при условии, что он получил это ранение не во время прохождения военной службы или не на боевом задании.

Также не выплатят деньги за ранения, если ВВК выяснит, что ранение было нанесено намеренно!