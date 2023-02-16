22 дня не видели хлеба, но каждый день ходили на дамбу высматривать ВСУ. Как украинцы выживали в Херсонской области

Февраль, 16 в 18:13

В центре Киселевки Херсонской области шумно и людно. Жители села пришли получать гуманитарную помощь.

Еще недавно в селе немногие выходили на улицу. При оккупантах все сидели по домам, а теперь, говорят люди, можно дышать полной грудью и свободно ходить.

Среди получателей гуманитарки Иван Яковлевич Вупинко, капитан в отставке, проживший в Киселевке 68 лет.

Сейчас смотрят

Как и другие односельчане, дедушка не представлял, что может начаться война. А когда загудело и начали прилетать снаряды, он и не думал, что можно уехать из села.

Куда, зачем? Люди не покидали свою землю, свой дом.

Иван Яковлевич живет на краю села, откуда видна плотина, по которой вражеская танковая колонна зашла к ним. Чуть позже мужчина пошел в центр узнать новости.

– Разговорился с одним. Спрашиваю, ты откуда. Из Бурятии, говорит. Я вернулся и пошел домой.

Жить под оккупацией несладко. Забрали одного мужчину лет 55, так до сих пор не вернулся. Арестовывали молодых ребят, которые хотели фотографировать рашистскую технику.

Приходили к старикам с обыском 12 россиян. Искали оружие.

– Ага, оружие, алкоголь и травку спрашивали. Я не пью, а травки предложил накосить косой. Так они и ушли. Правда, паспорта наши в подвале нашли и забрали.

Иван Яковлевич каждый день выходил на дамбу и всматривался вдаль. Ждал наших ребят. Первым их и встретил.

– Они на багги приехали, с пулеметом. Обнялись. Я так рад был их встретить, – вспоминает дедушка.

Несмотря на артиллерийские обстрелы, в Киселевке разрушений немного. Разве что оконные стекла повыбивало в домах и крыши пробило. Люди ждут помощи строительными материалами.

Вот и Иван Яковлевич ждет шифер, который ему обещали. Приезжали, говорит, акт составили. Ждет.

– Нам повезло больше, чем соседним селам, но разрушения есть. Приблизительно 30-40 процентов, — сообщила жительница села Жанна Николаевна. – Нам побило крышу, потому что в огород соседа прилетело.

Семья, чем могла, залатала кровлю.

— Капитально сейчас ремонтировать не будем, потому что не знаем, как будет дальше, — заметила Жанна Николаевна. – Есть люди, у которых разрушены дома, так они отстраивают.

По словам женщины, Красный Крест помогает строительными материалами, так люди ремонтируют все, что можно, потому что нужно где-то жить.

– Люди очень довольны помощью и стройматериалами, и продуктами, – продолжила она. – Наборы гуманитарные очень хорошие. Там есть все, чтобы семье было что есть недели две-три.

Женщина улыбнулась: а как обрадовались Кока-Коле! Никто даже не мечтал, что получат напиток, ассоциирующийся с мирной жизнью.

Эти продуктовые наборы привезла в поселок в качестве гуманитарной помощи компания Кока-Кола при поддержке Общества Красного Креста Украины.

Один набор – это индивидуальный месячный запас продуктов длительного хранения. Сюда входят крупы, лапша, консервы, растительное масло, сахар, мука. К наборам также прилагается питьевая вода и напитки компании. Вес каждой коробки с продуктами без учета веса напитков – более 18 кг.

Такие продуктовые наборы получили нуждающиеся в 16 регионах Украины. Больше всего продовольственных наборов было направлено в Харьковскую и Николаевскую области, постоянно страдающие от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительно находившихся под оккупацией.

– Сейчас у нас все налаживается. Заработали магазины, выдают помощь. А ведь было…

В начале оккупации жители села 22 дня не видели хлеба.

– Однажды люди, как побежали на трассу, я думала, что бегут из села, а оказалось, там стояла машина с хлебом, – рассказала Жанна Николаевна. – Здесь стреляют, колонна огромная едет, а они бегут за хлебом. Так тоже было.

Люди понемногу приходят в себя после оккупации, радуются гуманитарной помощи, ремонтируют, чем могут, дома, ждут победы и мира. Но больше всего мечтают о работе. Работать, чтобы восстанавливать разрушенное врагом и создавать новое.

Окна-новости СТБ и Факты ICTV в спецпроекте Помогаем и побеждаем рассказывают о ходе гуманитарной миссии компании Кока-Кола в Украине и делятся историями волонтеров, которые помогают украинцам, а также людей, переживших оккупацию или вынужденных переехать в другие регионы и нуждающихся в гуманитарной помощи.