Февраль, 16 в 18:23

15 февраля 2023 года оккупанты запустили на территорию Украины шары с угловыми отражателями. Также в это время над нашей страной работал российский разведывательный беспилотник неустановленного типа.

Факты ICTV узнавали, что такое шары с угловыми отражателями и зачем Россия запускает их на территорию Украины.

Шары с угловыми отражателями: что это

12 февраля 2023 года Командование Воздушных сил Украины сообщило, что в небе Днепропетровщины были зафиксированы шары со светоотражателями. Во второй раз о них заговорил представитель Воздушных сил Юрий Игнат.

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Игнат отметил, что украинская ПВО наблюдает за этими воздушными целями и держит ситуацию под контролем.

— Эти воздушные шары можно назвать дедовскими методами, потому что применять начали их давно. Это обычный шар, который может быть разного размера — диаметром от метра до полутора. Шар наполнен газом, соответственно, летит вверх. На шнурке к шару прикреплен угловой отражатель. Сигналы нашей радиолокационной станции отражаются от углового отражателя, поэтому шары становятся заметными, — говорит Игнат.

То есть угловой отражатель отражает сигнал РЛС, и наша радиолокационная станция обнаруживает объект в воздухе. Соответственно, радиолокационные отражатели, которые есть на каждом шаре, служат средством увеличения заметности.

Также Игнат добавляет, что на эту воздушную цель нужно реагировать, особенно нашим радиотехническим войскам, которые несут 24/7 боевое дежурство.

Если говорить о конструкции шаров с угловыми радиолокационными отражателями, то они состоят из металлических пластинок. Эти воздушные цели могут быть разного размера — диаметром от метра до полутора, но достаточного для подъема углового отражателя.

Интересно, что эти шары имеют неконтролируемую траекторию движения, то есть управлять ими может обычное движение ветра.

Военный эксперт Александр Коваленко также отмечает, что шары с угловыми отражателями — это на самом деле очень примитивная, кустарная работа российских оккупационных войск.

— Главная цель этих шаров — отвлекать внимание нашей ПВО. Этот угловой отражатель выполняет функцию ложной цели, которая очень похожа на дрон-камикадзе или небольшой самолет. То есть отражатель нужен именно для РЛС, который видит его как воздушный объект. Поэтому, пока шар не увидят визуально в небе, его воспринимают как воздушную цель, — говорит Коваленко.

Зачем РФ запускает шары с угловыми отражателями на территорию Украины

Александр Коваленко приводит несколько причин запуска шаров с угловыми отражателями:

они отвлекают нашу ПВО;

благодаря им враг хочет узнать, где расположены наши комплексы противовоздушной обороны;

враг пытается повысить эффективность применения своего крылатого ракетного оружия, а также дронов-камикадзе.

— Также важный момент. Если эти шары применять комплексно с другими средствами поражения, например, во время налета дронов-камикадзе, то украинская ПВО будет отвлекаться на ложные цели (шары с угловыми отражателями, — Ред.). То есть враг надеется, что ПВО будет пропускать дроны, уничтожая шары с отражателями. Таким образом, будет повышаться эффективность использования дронов-камикадзе, потому что не все они будут уничтожены, — отмечает эксперт.

Российские шары и китайские аэростаты — сравнение

В начале февраля 2023 года над территорией США заметили гигантский китайский воздушный шар.

4 февраля предполагаемый китайский шпионский воздушный шар (аэростат) был сбит над Соединенными Штатами после того, как администрация президента США дала добро на его спуск.

Китай утверждает, что воздушный шар, сбитый США, был метеорологическим аэростатом, который просто сбился с курса.

А через несколько дней похожий объект заметили уже в небе над Украиной.

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что сходство русского шара и китайского аэростата лишь в том, что они оба шары.

— Китайский аэростат был намного качественнее, находился на большей высоте и осуществлял очень качественную разведку. Это не примитивный аэростат или какой-то шарик с угловым отражателем! Это был полноценно разведывательный аэростат! Также китайский аэростат и российские шары очень отличаются по качеству исполнения. Хоть русские более примитивны и дешевы, но они действенны! Потому что они могут качественно выполнять свою функцию как ложная мишень, — добавляет Коваленко.

Могут ли шары с угловыми отражателями нести химическое оружие

Военный эксперт отмечает, что это гипотетически возможно!

— Вообще такое может быть, но зачем? Эффективность от этого будет недостаточно высока! Во-первых, все зависит от высоты и использования. Во-вторых, если это будет химическое оружие, то у России начнет собираться доказательная база по использованию химического оружия. Это грозит более жесткими санкциями, — говорит Коваленко.

По мнению Коваленко, россияне также могут использовать шары с угловыми отражателями как ударные шары.

— То есть на шарах будут размещать ударный механизм выбрасывания какого-то боеприпаса, например, гранаты. Таким образом, россияне будут использовать шары как дешевый вариант дрона, — предполагает эксперт.

Напоминаем, 14 февраля воздушное наблюдение Румынии заметило цель, похожую на аэростат. Местное СМИ Hotnews пишет, что шар зафиксирован на высоте около 11 тыс. м над землей. Именно поэтому власти страны решились поднять несколько самолетов МиГ-21.