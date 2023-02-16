Лютий, 16 в 18:23

15 лютого 2023 року окупанти запустили на територію України кулі з кутовими відбивачами. Також у цей час над нашою країною працював російський розвідувальний безпілотник невстановленого типу.

Факти ICTV дізнавалися, що таке кулі з кутовими відбивачами та навіщо Росія запускає їх на територію України.

Кулі з кутовими відбивачами: що це

12 лютого 2023 року Командування Повітряних сил України повідомило, що в небі Дніпропетровщини було зафіксовано кулі зі світловідбивачами. Вдруге про них заговорив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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Ігнат зазначив, що українська ППО спостерігає за цими повітряними цілями та тримає ситуацію під контролем.

– Ці повітряні кулі можна назвати дідівськими методами, бо застосовувати почали їх давно. Це звичайна куля, яка може бути різного розміру – діаметром від метра до півтора. Куля наповнена газом, відповідно, летить вгору. На шнурку до кулі прикріплений кутовий відбивач. Сигнали нашої радіолокаційної станції відбиваються від кутового відбивача, тому кулі стають помітними, – каже Ігнат.

Тобто кутовий відбивач відбиває сигнал РЛС, і наша радіолокаційна станція виявляє об’єкт у повітрі. Відповідно, радіолокаційні відбивачі, які є на кожній кулі, слугують засобом збільшення помітності.

Також Ігнат додає, що на цю повітряну ціль потрібно реагувати, особливо нашим радіотехнічним військам, які несуть 24/7 бойове чергування.

Якщо говорити про конструкцію куль з кутовими радіолокаційними відбивачами, то вони складаються з металевих пластинок. Ці повітряні цілі можуть бути різного розміру — діаметром від метра до півтора, але достатнього для підйому кутового відбивача. Цікаво, що ці кулі мають неконтрольовану траєкторію руху, тобто керувати ними може звичайний порух вітру.

Військовий експерт Олександр Коваленко також зазначає, що кулі з кутовими відбивачами – це насправді дуже примітивна, кустарна робота російських окупаційних військ. – Головна мета цих куль – відвертати увагу нашої ППО. Цей кутовий відбивач виконує функцію хибної цілі, яка дуже схожа на дрон-камікадзе чи невеликий літак. Тобто відбивач потрібен саме для РЛС, який бачить відбивач як повітряний обʼєкт. Тому, поки кулю не побачать візуально у небі, її сприймають як повітряну ціль, – каже Коваленко.

Навіщо РФ запускає кулі з кутовими відбивачами на територію України Олександр Коваленко наводить кілька причин запуску куль з кутовими відбивачами: вони відволікають нашу ППО;

завдяки їм ворог хоче дізнатися, де розташовані наші комплекси протиповітряної оборони;

ворог намагається підвищити ефективність застосування своєї крилатої ракетної зброї, а також дронів-камікадзе. – Також важливий момент. Якщо ці кулі застосовувати комплексно з іншими засобами ураження, наприклад, під час нальоту дронів-камікадзе, то українська ППО буде відволікатися на хибні цілі (кулі з кутовими відбивачами, – Ред.). Тобто ворог сподівається, що ППО буде пропускати дрони, знищуючи кулі з відбивачами. Таким чином, буде підвищуватися ефективність використання дронів-камікадзе, тому що не всі вони будуть знищені, – зазначає експерт. Російські кулі та китайські аеростати – порівняння На початку лютого 2023 року над територією США помітили гігантську китайську повітряну кулю. 4 лютого передбачувану китайську шпигунську повітряну кулю (аеростат) було збито над Сполученими Штатами після того, як адміністрація президента США погодила її спуск.

Китай стверджує, що повітряна куля, збита США, була метеорологічним аеростатом, який просто збився з курсу.

А через кілька днів схожий обʼєкт помітили вже у небі над Україною.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначає, що схожість російської кулі та китайського аеростата лише у тому, що вони обидві кулі.

– Китайський аеростат був набагато якісніший, знаходився на більшій висоті та здійснював дуже якісну розвідку. Це не примітивний аеростат чи якась кулька з кутовим відбивачем! Це був повноцінно розвідувальний аеростат! Також китайський аеростат та російські кулі дуже відрізняються по якості виконання. Хоч російські більш примітивні та дешеві, але вони дієві! Тому що вони можуть якісно виконувати свою функцію як хибна мішень, – додає Коваленко.

Чи можуть кулі з кутовими відбивачами нести хімічну зброю

Військовий експерт зазначає, що це гіпотетично можливо!

– Взагалі таке може бути, але навіщо? Ефективність від цього буде недостатньо висока! По-перше, все залежить від висоти та використання. По-друге, якщо це буде хімічна зброя, то прости Росії почне збиратися доказова база щодо використання хімічної зброї. Це загрожує більш жорсткими санкціями, – каже Коваленко.

На думку Коваленка, росіяни також можуть використовувати кулі з кутовими відбивачами як ударні кулі.

– Тобто на кулях будуть розміщувати ударний механізм викидання якогось боєприпасу, наприклад, гранати. Таким чином, росіяни використовуватимуть кулі як дешевий варіант дрона, – припускає експерт.

Нагадуємо, 14 лютого повітряне спостереження ВПС Румунії помітило ціль, яка схожа на аеростат. Місцеве ЗМІ Hotnews пише, що кулю зафіксували на висоті близько 11 тис. м над землею. Саме тому влада країни зважилася підняти кілька літаків МіГ-21.