Февраль, 16 в 14:03

В четверг, 16 февраля, в Херсоне российский снаряд убил 70-летнюю женщину, которая просто шла по городу.

Как сообщили в Херсонской ОВА, она получила смертельную травму живота.

В здании магазина, расположенном рядом с местом трагедии, ни одного уцелевшего стекла, люди взволнованы и напуганы.

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– Когда они вышли из помещения, на тротуаре увидели окровавленное тело пожилой херсонки. Врачи, которые прибыли на место происшествия, уже ничем не могли ей помочь, — говорится в сообщении.

Жителям многоквартирных домов, что неподалеку, пришлось в спешке бежать из своих квартир, ведь от мощных ударов разбивались окна и обломки снарядов попадали в жилье.

Напомним, что сегодня утром российские войска обстреляли из артиллерии село Змиевка в Херсонской области.

Один из вражеских снарядов попал в дом, убив супругов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 358-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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