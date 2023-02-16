Просто йшла містом: у Херсоні російський снаряд вбив жінку посеред вулиці
У четвер, 16 лютого, у Херсоні російський снаряд вбив 70-річну жінку, яка просто йшла містом.
Як повідомили у Херсонській ОВА, вона дістала смертельну травму живота.
У будівлі крамниці, що розташована поруч з місцем трагедії, жодного вцілілого скла, люди схвильовані і налякані.
– Коли вони вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти, – йдеться у повідомленні.
Мешканцям багатоквартирних будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна і уламки снарядів влучали у житло.
Нагадаємо, що сьогодні вранці російські війська обстріляли з артилерії село Зміївка в Херсонській області.
Один із ворожих снарядів поцілив у будинок, вбивши подружжя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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