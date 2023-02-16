Лютий, 16 в 14:03

У четвер, 16 лютого, у Херсоні російський снаряд вбив 70-річну жінку, яка просто йшла містом.

Як повідомили у Херсонській ОВА, вона дістала смертельну травму живота.

У будівлі крамниці, що розташована поруч з місцем трагедії, жодного вцілілого скла, люди схвильовані і налякані.

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– Коли вони вийшли з приміщення, на тротуарі побачили скривавлене тіло літньої херсонки. Лікарі, котрі прибули на місце події, вже нічим не могли їй допомогти, – йдеться у повідомленні.

Мешканцям багатоквартирних будинків, що неподалік, довелося поспіхом тікати зі своїх квартир, адже від потужних ударів розбивалися вікна і уламки снарядів влучали у житло.

Нагадаємо, що сьогодні вранці російські війська обстріляли з артилерії село Зміївка в Херсонській області.

Один із ворожих снарядів поцілив у будинок, вбивши подружжя.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 358-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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