Гуманитарная миссия компании Кока-Кола в Украине

Февраль, 17 в 16:51

70 тыс. украинских семей в 16 регионах Украины получили продуктовые наборы от компании Кока-Кола при поддержке Общества Красного Креста. Больше всего продовольственных наборов были направлены в Харьковскую и Николаевскую области, постоянно страдающие от вражеских обстрелов и бомбардировок, а также жителям населенных пунктов Херсонской и Черниговской областей, длительное время находившихся под оккупацией.

О гуманитарной инициативе Фактам ICTV рассказала руководительница направления коммуникаций и устойчивого развития компании Кока-Кола Украина Ольга Чумак.

— Еще в начале полномасштабного вторжения компания Кока-Кола решила, что будет переживать эту страшную историю вместе с украинским народом и будет поддерживать Украину по нескольким направлениям. А именно: помощь в восстановлении инфраструктуры, обеспечение продуктовыми наборами наиболее нуждающихся категорий населения. И, конечно же, работников компании в Украине – отметила Ольга Чумак.

На эти цели Кока-Кола выделила €18 млн. Плюс еще €4,7 млн на закупку продуктовых наборов и напитков компании для украинских общин, которые в этом больше всего нуждаются.

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– Мы понимаем, что война – это огромная гуманитарная катастрофа. Люди, проживающие на прифронтовых и деоккупированных территориях, часто лишены элементарных условий, полноценного питания, — отметила Ольга.

Именно поэтому было принято решение о доставке в Украину 70 тыс. продуктовых наборов. В этом помог итальянский Красный Крест, закупивший эти наборы и доставивший в Украину, где их распределило Общество Красного Креста Украины, которое, в свою очередь, сотрудничает с местными общинами.

– Таким образом, это сугубо адресная помощь. Это и Херсонщина, которая недавно была деоккупирована. В частности, могу назвать поселок Киселевка, расположенный в 20 км от Херсона, жители которого очень пострадали от военных действий, — рассказала Ольга Чумак.

Кока-Кола помогла и жителям села Ягодное на Черниговщине, которое стало известно не только в Украине, но и во всем мире из-за ужасных зверств оккупантов над мирным населением.

– Село практически разрушено. И смотреть в глаза людей, стоящих за продуктовыми наборами, поверьте, это необычайный вызов. И очень важно понимать, что есть возможность доставить продукты питания туда, где люди остро нуждаются в них, — акцентировала Ольга Чумак.

Гуманитарная помощь от компании Кока-Кола – это большая коробка весом 18 кг с продуктами длительного хранения, такими как крупа, мука, масло, консервы и прочее. Плюс вода и напитки компании Кока-Кола.

Содержимое продуктового набора рассчитано на то, чтобы ее получатель мог питаться в течение месяца.

Вікна-новини СТБ и Факты ICTV в спецпроекте Допомагаємо і перемагаємо рассказывают о ходе гуманитарной миссии компании Кока-Кола в Украине и делятся историями волонтеров, помогающих украинцам, а также людей, переживших оккупацию и нуждающихся в гуманитарной помощи.