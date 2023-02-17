Гуманітарна місія компанії Кока-Кола в Україні

Лютий, 17 в 16:51

70 тис. українських сімей у 16 регіонах України отримали продуктові набори від компанії Кока-Кола за підтримки Товариства Червоного Хреста. Найбільше продовольчих наборів були спрямовані у Харківську і Миколаївську області, що постійно страждають від ворожих обстрілів і бомбардувань, а також мешканцям населених пунктів Херсонської та Чернігівської областей, які тривалий час перебували під окупацією.

Про гуманітарну ініціативу Фактам ICTV розповіла керівниця напряму комунікацій та сталого розвитку компанії Кока-Кола Україна Ольга Чумак.

– Ще на початку повномасштабного вторгнення компанія Кока-Кола вирішила, що переживатиме цю страшну історію разом з українським народом та підтримуватиме Україну за кількома напрямами. А саме: допомога у відновленні інфраструктури, забезпечення продуктовими наборами найбільш нужденних категорій населення. І, звичайно ж, працівників компанії в Україні – зазначила Ольга Чумак.

На ці цілі Кока-Кола виділила €18 млн. Плюс ще €4,7 млн на закупівлю продуктових наборів та напоїв компанії для українських громад, які найбільше цього потребують.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо, що війна – це величезна гуманітарна катастрофа. Люди, які проживають на прифронтових і деокупованих територіях, часто позбавлені елементарних умов, повноцінного харчування, – зазначила Ольга.

Саме тому було ухвалене рішення про доставку в Україну 70 тис. продуктових наборів. У цьому допоміг італійський Червоний Хрест, який закупив ці набори і доставив в Україну, де їх розподілило Товариство Червоного Хреста України, яке співпрацює з місцевими громадами.

– Це суто адресна допомога. Це і Херсонщина, яка нещодавно була деокупована. Зокрема, можу назвати селище Киселівка, розташоване за 20 км від Херсона, жителі якого дуже постраждали від воєнних дій, – розповіла Ольга Чумак.

Кока-Кола допомогла і жителям села Ягідне, що на Чернігівщині, яке стало відоме не тільки в Україні, а й у всьому світі через жахливі звірства окупантів над мирним населенням.

– Село практично зруйноване. І дивитися в очі людей, які стоять за продуктовими наборами, повірте, це надзвичайний виклик. І дуже важливо розуміти, що є можливість доставити продукти харчування туди, де люди гостро їх потребують, – акцентувала Ольга Чумак.

Гуманітарна допомога від компанії Кока-Кола – це велика коробка вагою 18 кг з продуктами тривалого зберігання, такими як крупи, борошно, олія, консерви та інше. Плюс вода та напої компанії Кока-Кола.

Вміст продуктового набору розрахований на те, щоб її одержувач міг харчуватися протягом місяця.

Вікна-новини СТБ та Факти ICTV у спецпроєкті Допомагаємо і перемагаємо розповідають про перебіг гуманітарної місії компанії Кока-Кола в Україні та діляться історіями волонтерів, які допомагають українцям, а також людей, які пережили окупацію і потребують гуманітарної допомоги.