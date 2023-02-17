Сколько людей погибло и пострадало в Киеве с начала полномасштабного вторжения

Февраль, 17 в 15:16

С начала полномасштабного вторжения в Киеве пострадали 715 жителей, из них 170 умерли, среди которых пятеро – дети. 515 взрослых и 30 детей получили ранения.

Об этом в ответе на запрос журналистки Фактов ICTV Кристины Величанской сообщили в Департаменте муниципальной безопасности.

В результате массированных ракетных атак в Киеве нуждаются в восстановлении около 700 зданий. В частности, повреждено 417 многоэтажных и 109 частных жилых домов.

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– В настоящее время уже восстановлено 11 многоэтажек из 17 наиболее поврежденных. Восстановительные работы на еще 5 многоэтажках уже на завершающей стадии, – говорится в сообщении.

Как отметили в Киевском метрополитене, подземные станции метро являются объектами двойного назначения, которые используются как для перевозки пассажиров, так и для укрытия населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

С 24 февраля 2022 года в течение двух месяцев инфраструктура предприятия ежедневно укрывала более 20 тыс. человек.

– В то же время в первые дни полномасштабного вторжения на станциях было зафиксировано более 40 тыс. гражданского населения, которое скрывалось от обстрелов агрессора, – отметили в сообщении.

В Главном управлении Национальной полиции Киева рассказали, что в период с февраля по март 2022 года в столице разоблачили 239 человек, которые сотрудничали с оккупантами.