Скільки людей загинули та постраждали в Києві з початку повномасштабного вторгнення

Лютий, 17 в 15:16

З початку повномасштабного вторгнення у Києві постраждали 715 мешканців, з них 170 померли, серед яких п’ятеро – діти. 515 дорослих та 30 дітей отримали поранення.

Про це у відповіді на запит журналістки Фактів ICTV Христини Величанської повідомили у Департаменті муніципальної безпеки.

Внаслідок масованих ракетних атак у Києві потребують відновлення близько 700 будівель. Зокрема пошкоджено 417 багатоповерхових житлових будинків та 109 приватних житлових будинків.

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– Наразі вже відновлені 11 багатоповерхівок із 17 найбільш пошкоджених. Відновлювальні роботи на ще 5 багатоповерхівках вже на завершальній стадії, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Київському метрополітені, підземні станції метро є об’єктами подвійного призначення, які використовуються як для перевезення пасажирів, так і для укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій.

З 24 лютого 2022 року протягом двох місяців інфраструктура підприємства щоденно укривала понад 20 тис. людей.

– Водночас в перші дні повномасштабного вторгнення на станціях було зафіксовано понад 40 тис. цивільного населення, які ховалися від обстрілів агресора, – зазначили в повідомленні.

У Головному управлінні Національної поліції Києва розповіли, що у період з лютого по березень 2022 року у столиці викрили 239 людей, які співпрацювали з окупантами.