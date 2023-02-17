Троллейбусы и трамваи вышли на маршруты: в Киеве электротранспорт возобновляет работу
Благодаря тому, что удалось практически восстановить стабильность энергетической инфраструктуры Киева, 17 февраля возобновляет работу весь электротранспорт столицы.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.
— Сейчас на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных — 195! Мы преодолели тяжелый транспортный кризис. Восстановление стабильной жизни столицы Украины — это еще один небольшой, но важный шаг к нашей будущей Победе, — подчеркнул он.
В Киеве из-за дефицита электроэнергии троллейбусы и трамваи не ходили 56 дней — с 23 декабря 2022 года. До сегодняшнего дня на маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.
По данным КГВА, 17 февраля в столице заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 — троллейбусных. В целом в Киеве уже возобновлена работа 50 троллейбусных маршрутов и 21 трамвайного.
В Киеве сегодня проводят замеры электропотребления, поэтому не будут выключать свет. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков.
Источник: Сергій Попко