Троллейбусы и трамваи вышли на маршруты: в Киеве электротранспорт возобновляет работу

Февраль, 17 в 11:01

Благодаря тому, что удалось практически восстановить стабильность энергетической инфраструктуры Киева, 17 февраля возобновляет работу весь электротранспорт столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко.

— Сейчас на 46 троллейбусных маршрутах работает 286 единиц транспорта, а на 32 трамвайных — 195! Мы преодолели тяжелый транспортный кризис. Восстановление стабильной жизни столицы Украины — это еще один небольшой, но важный шаг к нашей будущей Победе, — подчеркнул он.

В Киеве из-за дефицита электроэнергии троллейбусы и трамваи не ходили 56 дней — с 23 декабря 2022 года. До сегодняшнего дня на маршрутах наземного электротранспорта работали автобусы.

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По данным КГВА, 17 февраля в столице заработали еще четыре трамвайных маршрута и 19 — троллейбусных. В целом в Киеве уже возобновлена работа 50 троллейбусных маршрутов и 21 трамвайного.

В Киеве сегодня проводят замеры электропотребления, поэтому не будут выключать свет. Это поможет определить более корректные лимиты при применении графиков.

Источник: Сергій Попко