Тролейбуси та трамваї вийшли на маршрути: у Києві електротранспорт відновлює роботу
Завдяки тому, що вдалося практично відновити стабільність енергетичної інфраструктури Києва, 17 лютого відновлює роботу весь електротранспорт столиці.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.
– Зараз на 46 тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32 трамвайних – 195! Ми подолали важку транспортну кризу. Відновлення стабільного життя столиці України – це ще один невеликий, але важливий крок до нашої майбутньої Перемоги, – наголосив він.
У Києві через дефіцит електроенергії тролейбуси та трамваї не ходили 56 днів – з 23 грудня 2022 року. До сьогодні на маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.
За даними КМВА, 17 лютого у столиці запрацювали ще чотири трамвайних маршрути та 19 тролейбусних. Загалом у Києві вже відновлено роботу 50 тролейбусних маршрутів та 21 трамвайного.
У Києві сьогодні проводять заміри електроспоживання, тому не вимикатимуть світло. Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків.
Джерело: Сергій Попко