Тролейбуси та трамваї вийшли на маршрути: у Києві електротранспорт відновлює роботу

Лютий, 17 в 11:01

Завдяки тому, що вдалося практично відновити стабільність енергетичної інфраструктури Києва, 17 лютого відновлює роботу весь електротранспорт столиці.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

– Зараз на 46 тролейбусних маршрутах працює 286 одиниць транспорту, а на 32 трамвайних – 195! Ми подолали важку транспортну кризу. Відновлення стабільного життя столиці України – це ще один невеликий, але важливий крок до нашої майбутньої Перемоги, – наголосив він.

У Києві через дефіцит електроенергії тролейбуси та трамваї не ходили 56 днів – з 23 грудня 2022 року. До сьогодні на маршрутах наземного електротранспорту працювали автобуси.

Зараз дивляться

За даними КМВА, 17 лютого у столиці запрацювали ще чотири трамвайних маршрути та 19 тролейбусних. Загалом у Києві вже відновлено роботу 50 тролейбусних маршрутів та 21 трамвайного.

У Києві сьогодні проводять заміри електроспоживання, тому не вимикатимуть світло. Це допоможе визначити більш коректні ліміти під час застосування графіків.

Джерело: Сергій Попко