Февраль, 20 в 18:52

Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на временно занятых территориях Херсонской области.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

— Так называемые российские оккупационные власти в Скадовске и Каланчаке, угрожая конфискацией личного имущества, вынуждают ускорить процесс получения паспортов РФ и переоформления бизнеса, движимого и недвижимого имущества по российскому законодательству. В случае отсутствия российского паспорта пенсионерам угрожают оставить их без пенсионных выплат, — говорится в сводке.

Из-за этого у местных граждан возникло социальное напряжение и опасения по поводу потери собственного имущества и бизнеса.

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Также в Генштабе отметили, что 19 февраля оккупанты из артиллерии обстреляли город Голая Пристань, чтобы обвинить и дискредитировать ВСУ.

— Для формирования негативного отношения к Силам обороны Украины оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области, — говорится в сообщении.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции.