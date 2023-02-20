Оккупанты ходят по домам и изымают украинские паспорта — ЦНС
На временно оккупированных территориях россияне забирают у украинцев паспорта.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
В частности, оккупанты ходят по домам и требуют получать документацию прав собственности в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии гражданства РФ.
— В то же время украинские документы враг изымает. При заявлении на получение российского гражданства украинский паспорт тоже требуют сдавать, хотя в РФ не запрещено иметь двойное гражданство. Также паспорт отбирают у тех, кто попал в пыточную, и не возвращают после освобождения, — отметили в Центре.
Отобранные паспорта россияне используют для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины.
Ранее стало известно, что в Запорожской области оккупанты специально создают условия тюрьмы, в которой российский паспорт дает возможность перемещаться между камерами.
А в Херсонской области оккупанты проводят фильтрацию среди местных за отказ получать паспорта РФ.
Фото: ГУР