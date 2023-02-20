Оккупанты ходят по домам и изымают украинские паспорта — ЦНС

Февраль, 20 в 18:34

На временно оккупированных территориях россияне забирают у украинцев паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, оккупанты ходят по домам и требуют получать документацию прав собственности в соответствии с нормами российского законодательства, а это возможно только при наличии гражданства РФ.

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— В то же время украинские документы враг изымает. При заявлении на получение российского гражданства украинский паспорт тоже требуют сдавать, хотя в РФ не запрещено иметь двойное гражданство. Также паспорт отбирают у тех, кто попал в пыточную, и не возвращают после освобождения, — отметили в Центре.

Отобранные паспорта россияне используют для своих ДРГ и в других спецоперациях против Украины.

Ранее стало известно, что в Запорожской области оккупанты специально создают условия тюрьмы, в которой российский паспорт дает возможность перемещаться между камерами.

А в Херсонской области оккупанты проводят фильтрацию среди местных за отказ получать паспорта РФ.

Фото: ГУР