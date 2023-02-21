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Факты / Україна / Общество

Из-за войны треть украинцев потеряли работу — опрос

Валентина Чорна, редактор ленты
прапор України
Фото: Unsplash

Треть украинцев потеряли работу из-за полномасштабного вторжения российских войск.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы Рейтинг.

Как сообщили социологи, в особо сложной ситуации оказались переселенцы и жители зон боевых действий: половина из них осталась без работы.

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А половина из тех, кто смог продолжить работать во время войны, все равно испытали уменьшение заработной платы.

– Самая сложная ситуация с работой была в первые месяцы войны, в дальнейшем люди начали возвращаться к работе. Также после резкого падения желающих заняться собственным делом в начале войны, их количество постепенно восстанавливается, — говорится в исследовании.

Основной стратегией действий в случае сокращения дохода остается поиск дополнительного источника (уменьшился с 62 до 54%): многие начали искать вторую работу во время войны или начали больше работать.

Однако возможность контролировать свой доход (60%) есть не у всех, это особенно сложно для старших.

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