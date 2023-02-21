Февраль, 21 в 12:21

До конца суток 21 февраля на территории Львовской области порывы западного ветра будут достигать 25-28 м/с, что соответствует ІI уровню опасности (оранжевый).

Об этом предупреждают синоптики Львовского гидрометцентра.

Из-за ухудшения погоды мэрия Львова призвала всех горожан и участников дорожного движения быть осмотрительными.

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— В частности, во время непогоды не стоит ходить под большими деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами, потому что порывы ветра могут их повредить, — сообщает Львовский горсовет.

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня, 21 февраля, ветрено на всей территории Украины — порывы ветра до 17-22 м/с, а в западных областях — местами до 25 м/с.

Завтра, 22 февраля, погоду во Львовской области будут определять атмосферные фронты от циклона над Норвежским морем. Поэтому ночью и утром ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем — без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом в северо-восточный — до 7-12 м/с.