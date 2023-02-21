Рейтинг українських університетів: які ВНЗ входять в першу десятку

Лютий, 21 в 14:54

Ranking Web of Universities (Webometrics) опублікував новий міжнародний рейтинг університетів світу.

Всього комісія оцінила понад 30 тис. ВНЗ, серед яких 306 – українських.

Згідно з рейтингом, до першої десятки найкращих закладів вищої освіти України увійшли:

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Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Сумський державний університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний авіаційний університет

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний технічний університет України Харківський політехнічний інститут

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет Львівська політехніка

Тернопільський національний медичний університет

Університети оцінювались за такими критеріями: кількість зовнішніх джерел, які містять зворотні посилання на вебсторінки установи; кількість цитат науковців ВНЗ на Google Scholar Citations, кількість статей дослідників установи за п’ятирічний період, які входять до найбільш цитованих за розрахунками Scimago.

Раніше рейтинг українських університетів розробив Центр міжнародних проєктів Євроосвіта в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Список очолив Київський національний університет ім. Шевченка, друге місце посів Київський політехнічний інститут ім. Сікорського, а третє – Харківський національний університет ім. Каразіна.

Джерело: Webometrics