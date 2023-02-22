Февраль, 22 в 13:14

Дроны на войне – это глаза наших военных. Сегодня украинская разведка не может работать без этих птичек. С помощью дронов наши воины прицельно уничтожают склады, скопления техники и личный состав врага.

Факты ICTV узнавали, что такое DJI Mavic 3, его технические характеристики и чем он полезен для ВСУ.

DJI Mavic 3: что это

DJI Mavic 3 – это передовой квадрокоптер со многими функциями и характеристиками, позволяющий снимать высококачественные изображения и видео с воздуха. Сегодня он считается одним из самых популярных и передовых квадрокоптеров на рынке.

Сейчас смотрят

Создала дрон китайская компания DJI, основанная в 2006 году. Она специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов (дронов) и систем управления. Компания DJI является одним из лидеров на рынке дронов и имеет широкий ассортимент продуктов (Mavic, Phantom, Inspire и другие модели).

Mavic-серия квадрокоптеров была выпущена DJI в 2016 году. DJI Mavic Pro был первым квадрокоптером в этой серии.

Этот дрон имел небольшой размер и способность сворачиваться, что делало его легким для переноски. DJI Mavic Pro имел высокое качество камеры и мог долго находиться в полете.

В 2018 году компания выпустила следующую модель Mavic – DJI Mavic 2. Этот квадрокоптер оснащен улучшенной камерой с высоким разрешением, технологией беспроводной передачи изображения в высоком качестве и увеличенной продолжительностью полета.

Во время разработки квадрокоптеров Mavic специалисты компании фокусировались на создании удобного и легкого дрона с высоким разрешением камеры, которая сможет снимать качественные видео и фотографии в воздухе.

Именно поэтому квадрокоптеры серии Mavic стали популярными среди любителей фотографии и съемки.

Что же касается дрона DJI Mavic 3, то он является преемником популярного Mavic 2 и считается одним из самых передовых квадрокоптеров DJI.

Дрон был выпущен 5 ноября 2021 года. Он оснащен камерой 4/3 CMOS Hasselblad L2D-20c с технологией Hasselblad Natural Color Solution (HNCS). Эта система обеспечивает яркие и естественные цвета простым нажатием кнопки спуска затвора.

DJI Mavic 3 оснащен 4K-камерой с 1-дюймовым сенсором, которая обеспечивает высокое качество изображения и видео. Камера имеет динамический диапазон 12,8 стоп и может снимать 5,1 K-видео. По сравнению с Mavic 2, дальность передачи картинки была увеличена до 15 км. Максимальная дальность полета дрона – 30 км.

Также квадрокоптер имеет расширенную систему безопасности, включая автоматическое избегание препятствий.

Этому квадрокоптеру увеличили время полета до 46 мин, что позволяет ему длительное время находиться в воздухе.

DJI Mavic 3 обладает способностью снимать изображения в формате HDR, а это позволяет обеспечить качественную картину изображения. Кроме того, он имеет дополнительные функции – детектор животных, встроенный GPS и систему навигации.

DJI Mavic 3 также обладает улучшенной стабилизацией, которая позволяет снимать видео и делать изображения высокого качества без тряски или размытия.

Также Mavic 3 имеет аксессуар 4G, который подключается к дрона с помощью USB-C и используется для управления дроном через мобильную сеть.

Как DJI Mavic 3 может помочь в войне

Этот малыш может быть полезен на войне по нескольким причинам:

Разведка – квадрокоптер может быть использован для получения информации о территории врага и расположении военных позиций. Mavic 3 может оснащен камерой с высоким разрешением, позволяющей получать подробную информацию о вражеских объектах и позициях.

– квадрокоптер может быть использован для получения информации о территории врага и расположении военных позиций. Mavic 3 может оснащен камерой с высоким разрешением, позволяющей получать подробную информацию о вражеских объектах и позициях. Поддержка боевых действий – DJI Mavic 3 можно использовать для поддержки боевых действий, обеспечивая связь между военными подразделениями. Кроме того, он может отправлять важную информацию военным.

– DJI Mavic 3 можно использовать для поддержки боевых действий, обеспечивая связь между военными подразделениями. Кроме того, он может отправлять важную информацию военным. Обнаружение вражеских объектов – квадрокоптер можно использовать для обнаружения вражеских объектов: танков, бронированных транспортных средств и другой тяжелой техники, которую враг может коварно прятать в лесу или других местах.

квадрокоптер можно использовать для обнаружения вражеских объектов: танков, бронированных транспортных средств и другой тяжелой техники, которую враг может коварно прятать в лесу или других местах. Уничтожение вражеских целей – благодаря камерам, DJI Mavic 3 можно использовать для наведения ракет или артиллерии на вражеские позиции и цели.

Во время российско-украинской войны гражданские дроны DJI Mavic стали одними из самых распространенных средств разведки для военных нужд. Дроны использовались для:

разведки территории;

корректировки работы артиллерии;

сброса самодельных боеприпасов (типа ВОГ-25) на вражеские позиции и технику противника.

Командир 4-й роты 128-го батальона 112=й бригады ТрО ВСУ, депутат Киевсовета Юрий Федоренко (позывной – “Ахиллес”) отметил, что в светлое время суток китайский квадрокоптер DJI Mavic 3 отлично выполняет свои задачи там, где украинские беспилотники не справляются.

– Топ-коптером на войне стал DJI Mavic 3. Это коптер, на котором держится вся линия столкновения, без преувеличения. Даже при достаточном количестве и наличии больших летательных аппаратов, таких, к примеру, как аист или Фурия, или любых других, не всегда есть погодные условия для их применения. Низкая облачность, мощная работа вражеского РЭБ. И в таких условиях DJI Mavic 3 выполняет свои задачи, – сказал он.

Если упомянутые условия не позволяют дальнобойным дронам проводить разведку в глубине оперативного пространства ВС РФ, то с помощью Mavic 3 операторы всегда могут наблюдать непосредственно за линией фронта.

Благодаря легким квадрокоптерам с хорошими камерами операторы обнаруживают противника и успешно корректируют огонь артиллерии, экономя дефицитные снаряды.

– И за счет того, что происходит корректировка огня артиллерии, мы экономим дефицитные боеприпасы. И каждый снаряд летит прямо в цель, поражая оккупанта. Поэтому топ-коптер для дневного времени – это DJI Mavic 3, – отметил Федоренко.

Технические характеристики

Все характеристики указаны на сайте производителя дрона DJI.

Вес пустого: 895 г.

Время полета: 46 мин (без ветра).

Максимальное время зависания в воздухе: 40 мин (без ветра).

Максимальная высота: 6 000 м.

Длина: 380,1 мм.

Максимальная скорость полета (на уровне моря, без ветра): 5 м/с (режим C); 15 м/с (режим N); 21 м/с (режим С).

Максимальная дальность полета: 30 км.

Внутреннее хранилище памяти: 8 ГБ.

Рабочая температура: -10° – +40°C.

Максимальное расстояние для передачи изображения: 15 км или 8 км с контроллером CE.

Автономное время работы: без зарядки мобильного устройства 6 ч.

На сайте компании DJI можно приобрести квадрокоптер DJI Mavic 3 за $2,049 (80 730 грн).