Лютий, 22 в 13:14

Дрони на війні – це очі наших військових. Сьогодні українська розвідка не може працювати без цих пташок. За допомогою дронів наші воїни прицільно знищують склади, скупчення техніки й особовий склад ворога.

Факти ICTV дізнавалися, що таке DJI Mavic 3, його технічні характеристики та чим він корисний для ЗСУ.

DJI Mavic 3: що це

DJI Mavic 3 – це передовий квадрокоптер із багатьма функціями та характеристиками, що дають змогу знімати високоякісні зображення та відео з повітря. Сьогодні він вважається одним із найпопулярніших і передових квадрокоптерів на ринку.

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Створила дрон китайська компанія DJI, заснована 2006 року. Вона спеціалізується на розробці та виробництві безпілотних літальних апаратів (дронів) і систем управління. Компанія DJI є одним із лідерів на ринку дронів та має широкий асортимент продуктів (Mavic, Phantom, Inspire та інші моделі).

Mavic-серію квадрокоптерів було випущено DJI у 2016 році. DJI Mavic Pro став першим квадрокоптером у цій серії.

Цей дрон мав невеликий розмір і здатність згортатися, що робило його легким для перенесення. DJI Mavic Pro мав високу якість камери та міг довго перебувати у польоті.

У 2018 році компанія випустила наступну модель Mavic – DJI Mavic 2. Цей квадрокоптер оснащений покращеною камерою з високою роздільною здатністю, технологією бездротового передання зображення у високій якості та збільшеною тривалістю польоту.

Під час розробки квадрокоптерів Mavic фахівці компанії фокусувалися на створенні зручного та легкого дрона з високою здатністю камери, що зможе знімати якісні відео та фотографії в повітрі.

Саме тому квадрокоптери серії Mavic здобули популярність серед любителів фотографії та фільмування.

А щодо дрона DJI Mavic 3, то він є наступником популярного Mavic 2 та вважається одним із найбільш передових квадрокоптерів DJI.

Дрон був випущений 5 листопада 2021 року. Він має камеру 4/3 CMOS Hasselblad L2D-20c та технологію Hasselblad Natural Color Solution (HNCS). Ця система забезпечує яскраві та природні кольори простим натисканням кнопки спуску затвора.

DJI Mavic 3 оснащений 4K-камерою з 1-дюймовим сенсором, яка забезпечує високу якість зображення та відео. Камера має динамічний діапазон 12,8 стоп і може знімати 5,1K-відео. Порівняно з Mavic 2, дальність передання картинки була збільшена до 15 км. Дрон має максимальну дальність польоту – 30 км.

Також квадрокоптер має розширену систему безпеки, зокрема автоматичне уникнення перешкод.

Цей квадрокоптер також має покращений час польоту до 46 хв, що дає йому змогу тривалий час перебувати в повітрі.

DJI Mavic 3 має здатність знімати зображення в форматі HDR, а це дає змогу забезпечити якісну картинку зображення. Крім того, він має додаткові функції – детектор тварин, вбудований GPS і систему навігації.

DJI Mavic 3 також володіє покращеною стабілізацією, яка дає змогу знімати відео та робити зображення високої якості без трясіння чи розмиття.

Також Mavic 3 має аксесуар 4G, який під’єднується до дрона за допомогою USB-C та використовується для керування дроном через мобільну мережу.

Як DJI Mavic 3 може допомогти у війні

Ця крихітка може бути корисною на війні з кількох причин:

Розвідка – квадрокоптер можна використовувати для отримання інформації про територію ворога та розташування військових позицій. Mavic 3 обладнаний камерою з високою роздільною здатністю, що дає змогу отримувати детальну інформацію про ворожі об’єкти та позиції. Підтримка бойових дій – DJI Mavic 3 можна використовувати для підтримки бойових дій, забезпечуючи зв’язок між військовими підрозділами. Крім того, він може надсилати важливу інформацію військовим. Виявлення ворожих об’єктів – квадрокоптер можна використовувати для виявлення ворожих об’єктів: танків, броньованих транспортних засобів та іншої важкої техніки, яку ворог може підступно ховати в лісі чи інших місцях. Знищення ворожих цілей – завдяки камерам, DJI Mavic 3 можна використовувати для наведення ракет чи артилерії на ворожі позиції та цілі.

Під час російсько-української війни цивільні дрони DJI Mavic стали одними з найпоширеніших засобів розвідки для військових потреб. Дрони використовувалися для:

розвідування території;

корегування роботи артилерії;

скидання саморобних боєприпасів (типу ВОГ-25) на ворожі позиції та техніку противника.

Командир 4-ї роти 128-го батальйону 112-ї бригади ТрО ЗСУ, депутат Київради Юрій Федоренко (позивний – “Ахіллес”) зазначив, що у світлий час доби китайський квадрокоптер DJI Mavic 3 чудово виконує свої завдання там, де українські безпілотники не справляються.

– Топкоптером на війні є DJI Mavic 3. Це коптер, на якому тримається вся лінія зіткнення, без перебільшення. Навіть за умови достатньої кількості та наявності великих літальних апаратів, таких, наприклад, як Лелека чи Фурія, або будь-яких інших, не завжди є погодні умови для їхнього застосування. Низька хмарність, потужна робота ворожого РЕБ. І за всіх цих умов DJI Mavic 3 виконує свої завдання, – сказав він.

Якщо вищезазначені умови не дають змоги далекобійним дронам проводити розвідку в глибині оперативного простору ЗС РФ, то за допомогою Mavic 3 оператори завжди можуть спостерігати безпосередньо за лінією фронту.

Завдяки легким квадрокоптерам із хорошими камерами оператори виявляють супротивника й успішно коригують вогонь артилерії, заощаджуючи дефіцитні снаряди.

– І за рахунок того, що відбувається коригування вогню артилерії, ми економимо дефіцитні боєприпаси. А кожен снаряд летить прямо в ціль, вражаючи окупанта. Тому топкоптер для денного часу – це DJI Mavic 3, – наголосив Федоренко.

Технічні характеристики

Усі характеристики зазначені на сайті виробника дрона DJI.

Вага порожнього: 895 г.

Час польоту: 46 хв (без вітру).

Максимальний час зависання у повітрі: 40 хв (без вітру).

Максимальна висота: 6 000 м.

Довжина: 380,1 мм.

Максимальна швидкість польоту (на рівні моря, без вітру): 5 м/с (режим C); 15 м/с (режим N); 21 м/с (режим С).

Максимальна дальність польоту: 30 км.

Внутрішнє сховище памʼяті: 8 ГБ.

Робоча температура: -10° – +40°C.

Максимальна відстань для передачі зображення: 15 км або 8 км із контролером CE.

Автономний час роботи: без зарядки мобільного пристрою 6 год.

На сайті компанії DJI можна придбати квадрокоптер DJI Mavic 3 за $2,049 (80 730 грн).