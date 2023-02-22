Февраль, 22 в 18:35

Самый популярный стереотип в современном мире: люди в селе живут бедно, ведь там нет нормальной работы. Однако это не совсем так.

Конечно, украинское село странно сравнивать с большим городом. Там нет торговых центров, большого количества ресторанов или баров и офисных центров. Но в селе можно зарабатывать деньги, главное — желание и определенные навыки.

Факты ICTV узнали, как украинцам найти подработку в селе и чем нужно заниматься, чтобы заработать деньги.

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Онлайн-предприятие

В современном мире онлайн-пространство открыто для всех. Поэтому жители сел могут стать активными продавцами своих продуктов и услуг через интернет, тем самым начать зарабатывать деньги в селе.

Для этого есть десятки онлайн-площадок, платформ и социальных сетей, которые помогут продвигать собственный мини-бизнес.

Главный вопрос — а что продавать? Вы можете продавать через интернет продукты собственного производства или начать туризм в собственном селе.

На первый взгляд, туризм в селе кажется выдумкой и чепухой, но взгляните на это с другой стороны. Это один из потенциальных способов заработка, особенно сегодня, когда многие украинцы заинтересованы в проведении отдыха в сельской местности, в получении новых впечатлений и знакомстве с культурой и традициями села.

Вы можете предоставлять туристические услуги, организовывать встречи с местными жителями, открывать небольшие отели или строить кемпинги. Однако такой способ заработка будет легче продвигать в западных регионах Украины.

Работа на ферме

Почти в каждом украинском селе есть фермы. Если вам необходимо заработать деньжат, но ехать в большой город желания нет, советуем устроиться на местную ферму.

Там вы сможете заработать некую копейку. Конечно, эта работа не легкая и требует выдержки и силы, но работа на ферме поможет вам немного заработать!

Удаленная работа

Сегодня, благодаря развитию технологий и средств связи, удаленная работа стала очень популярной.

На сайтах по поиску работы обращайте внимание на объявления именно об удаленной работе. Так вы сможете работать просто из дома и зарабатывать неплохие деньги.

Для этого вам понадобится хороший интернет, компьютер и свободное время! Кстати, вам необязательно устраиваться на полный рабочий день, можно стать фрилансером. То есть вам будут платить за каждое выполненное задание.

Вы можете начать работать:

Программистом.

Веб-дизайнером и разработчиком сайтов.

Видео- и аудиоредактором.

Копирайтером и контент-менеджером.

Консультантом по продажам.

Ассистентом удаленных руководителей.

Редактором.

Выбор удаленной профессии зависит от ваших навыков и образования.

Работа по навыкам

Опираясь на свои навыки и функции, вы можете предоставлять свои собственные услуги и зарабатывать на этом! Вот несколько идей, на чем можно заработать в деревне:

Ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники — предприятия в селе часто нуждаются в обслуживании и ремонте собственной техники (например, тракторов, комбайнов или обычных машин). Если вы разбираетесь в этом, вы можете открыть собственную мастерскую или предоставлять услуги по ремонту на заказ.

— предприятия в селе часто нуждаются в обслуживании и ремонте собственной техники (например, тракторов, комбайнов или обычных машин). Если вы разбираетесь в этом, вы можете открыть собственную мастерскую или предоставлять услуги по ремонту на заказ. Производство мебели — если вы отличный столяр, почему бы не начать зарабатывать на этом? Имея опыт производства мебели или ее ремонта, вы можете начать свой бизнес. Для этого вам понадобится только станок, дерево и рабочее место. Если денег на аренду отдельного помещения нет, можете сделать мастерскую в гараже!

— если вы отличный столяр, почему бы не начать зарабатывать на этом? Имея опыт производства мебели или ее ремонта, вы можете начать свой бизнес. Для этого вам понадобится только станок, дерево и рабочее место. Если денег на аренду отдельного помещения нет, можете сделать мастерскую в гараже! Строительство и ремонт — если вы разбираетесь в строительстве или выучились на строителя, можете помогать соседям с ремонтом и возведением новых домов.

Поначалу эти идеи кажутся чем-то нереальным, но вам просто нужно начать! Даже с минимальным первым капиталом, можно начать предоставлять собственные услуги и зарабатывать!

Со временем сработает сарафанное радио и к вам начнут обращаться жители соседних сел и городов.

Вы также можете:

убирать в домах и во дворах соседей;

ремонтировать окна;

убирать снег или листья;

выполнять мелкий бытовой ремонт — сантехника, расклейка обоев, покраска зданий и тому подобное.

Продажа и производство

У большинства село ассоциируется с огородами и домашними животными. Это определенно правда! Так почему бы вам не начать зарабатывать на этом?

Если у вас есть корова, начните продавать молоко, сметану, сыр или сгущенное молоко. Если есть собственные ульи, начните продавать односельчанам мед.

Продукты собственного производства вы можете продавать как соседям, так и выезжать с ними на местный рынок.

Кстати, разведение свиней считается очень прибыльным делом! Однако эта работа не для всех, ведь требует много времени и сил.