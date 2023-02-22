Как зарабатывать деньги в деревне: идеи для начала собственного дела
Самый популярный стереотип в современном мире: люди в селе живут бедно, ведь там нет нормальной работы. Однако это не совсем так.
Конечно, украинское село странно сравнивать с большим городом. Там нет торговых центров, большого количества ресторанов или баров и офисных центров. Но в селе можно зарабатывать деньги, главное — желание и определенные навыки.
Факты ICTV узнали, как украинцам найти подработку в селе и чем нужно заниматься, чтобы заработать деньги.
Онлайн-предприятие
В современном мире онлайн-пространство открыто для всех. Поэтому жители сел могут стать активными продавцами своих продуктов и услуг через интернет, тем самым начать зарабатывать деньги в селе.
Для этого есть десятки онлайн-площадок, платформ и социальных сетей, которые помогут продвигать собственный мини-бизнес.
Главный вопрос — а что продавать? Вы можете продавать через интернет продукты собственного производства или начать туризм в собственном селе.
На первый взгляд, туризм в селе кажется выдумкой и чепухой, но взгляните на это с другой стороны. Это один из потенциальных способов заработка, особенно сегодня, когда многие украинцы заинтересованы в проведении отдыха в сельской местности, в получении новых впечатлений и знакомстве с культурой и традициями села.
Вы можете предоставлять туристические услуги, организовывать встречи с местными жителями, открывать небольшие отели или строить кемпинги. Однако такой способ заработка будет легче продвигать в западных регионах Украины.
Работа на ферме
Почти в каждом украинском селе есть фермы. Если вам необходимо заработать деньжат, но ехать в большой город желания нет, советуем устроиться на местную ферму.
Там вы сможете заработать некую копейку. Конечно, эта работа не легкая и требует выдержки и силы, но работа на ферме поможет вам немного заработать!
Удаленная работа
Сегодня, благодаря развитию технологий и средств связи, удаленная работа стала очень популярной.
На сайтах по поиску работы обращайте внимание на объявления именно об удаленной работе. Так вы сможете работать просто из дома и зарабатывать неплохие деньги.
Для этого вам понадобится хороший интернет, компьютер и свободное время! Кстати, вам необязательно устраиваться на полный рабочий день, можно стать фрилансером. То есть вам будут платить за каждое выполненное задание.
Вы можете начать работать:
- Программистом.
- Веб-дизайнером и разработчиком сайтов.
- Видео- и аудиоредактором.
- Копирайтером и контент-менеджером.
- Консультантом по продажам.
- Ассистентом удаленных руководителей.
- Редактором.
Выбор удаленной профессии зависит от ваших навыков и образования.
Работа по навыкам
Опираясь на свои навыки и функции, вы можете предоставлять свои собственные услуги и зарабатывать на этом! Вот несколько идей, на чем можно заработать в деревне:
- Ремонт и обслуживание сельскохозяйственной техники — предприятия в селе часто нуждаются в обслуживании и ремонте собственной техники (например, тракторов, комбайнов или обычных машин). Если вы разбираетесь в этом, вы можете открыть собственную мастерскую или предоставлять услуги по ремонту на заказ.
- Производство мебели — если вы отличный столяр, почему бы не начать зарабатывать на этом? Имея опыт производства мебели или ее ремонта, вы можете начать свой бизнес. Для этого вам понадобится только станок, дерево и рабочее место. Если денег на аренду отдельного помещения нет, можете сделать мастерскую в гараже!
- Строительство и ремонт — если вы разбираетесь в строительстве или выучились на строителя, можете помогать соседям с ремонтом и возведением новых домов.
Поначалу эти идеи кажутся чем-то нереальным, но вам просто нужно начать! Даже с минимальным первым капиталом, можно начать предоставлять собственные услуги и зарабатывать!
Со временем сработает сарафанное радио и к вам начнут обращаться жители соседних сел и городов.
Вы также можете:
- убирать в домах и во дворах соседей;
- ремонтировать окна;
- убирать снег или листья;
- выполнять мелкий бытовой ремонт — сантехника, расклейка обоев, покраска зданий и тому подобное.
Продажа и производство
У большинства село ассоциируется с огородами и домашними животными. Это определенно правда! Так почему бы вам не начать зарабатывать на этом?
Если у вас есть корова, начните продавать молоко, сметану, сыр или сгущенное молоко. Если есть собственные ульи, начните продавать односельчанам мед.
Продукты собственного производства вы можете продавать как соседям, так и выезжать с ними на местный рынок.
Кстати, разведение свиней считается очень прибыльным делом! Однако эта работа не для всех, ведь требует много времени и сил.