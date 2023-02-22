Лютий, 22 в 18:35

Найпопулярніший стереотип в сучасному світі: люди в селі живуть бідно, адже там немає нормальної роботи. Проте це не зовсім так.

Звичайно, українське село дивно порівнювати з великим містом. Там немає торговельних центрів, великої кількості ресторанів чи барів та офісних центрів. Але в селі можна заробляти гроші, головне – бажання та певні навички.

Факти ICTV дізнавалися, як українцям знайти підробіток в селі та чим потрібно займатися, щоб заробити гроші.

Зараз дивляться

Онлайн-підприємство

У сучасному світі онлайн-простір відкритий для усіх. Тому жителі сіл можуть стати активними продавцями власних продуктів та послуг через інтернет, тим самим почати заробляти гроші на селі.

Для цього є десятки онлайн-майданчиків, платформ та соціальних мереж, які допоможуть просувати власний мінібізнес.

Головне питання – а що продавати? Ви можете продавати через інтернет харчові продукти власного виробництва чи започаткувати туризм у власному селі.

На перший погляд, туризм у селі здається вигадкою та нісенітницею, але погляньте на це з іншого боку. Це один з потенційних способів заробітку, особливо сьогодні, коли багато українців зацікавлені у проведенні відпочинку в сільській місцевості, отриманні нових вражень та знайомстві з культурою й традиціями села.

Ви можете надавати послуги туристичних екскурсій, організовувати зустрічі з місцевими жителями, відкривати невеликі готелі або будувати кемпінги. Проте такий спосіб заробітку буде легше просувати у західних регіонах України.

Робота на фермі

Майже у кожному українському селі є ферми. Якщо вам необхідно заробити грошенят, але їхати у велике місто бажання немає, радимо влаштуватися на місцеву ферму.

Там ви зможете заробити яку-не-яку копійку. Звичайно, ця робота нелегка та потребує витримки й сили, але робота на фермі допоможе вам трішки заробити!

Віддалена робота

Сьогодні, завдяки розвитку технологій та засобів зв’язку, віддалена робота стала дуже популярною.

На сайтах з пошуку роботи звертайте увагу на оголошення саме про віддалену роботу. Так ви зможете працювати просто з дому та заробляти непогані гроші.

Для цього вам знадобиться хороший інтернет, компʼютер та вільний час! До речі, вам не обовʼязково влаштовуватися на повний робочий день, можна стати фрилансером. Тобто вам будуть платити за кожне виконане завдання.

Ви можете почати працювати:

Програмістом. Вебдизайнером та розробником сайтів. Відео- та аудіоредактором. Копірайтером та контент-менеджером. Консультантом з продажу. Асистентом віддалених керівників. Редактором.

Вибір віддаленої професії залежить від ваших навичок та освіти.

Робота за навичками

Спираючись на власні навички та особливості, ви можете надавати власні послуги та заробляти на цьому! Ось кілька ідей, на чому можна заробити в селі:

Ремонт і обслуговування сільськогосподарської техніки – підприємства в селі часто потребують обслуговування та ремонту власної техніки (наприклад, тракторів, комбайнів чи звичайних машин). Якщо ви розумієтесь на цьому, можете відкрити власну майстерню або надавати послуги з ремонту на замовлення. Виробництво меблів – якщо ви вмілий столяр, чому б не почати заробляти на цьому? Маючи досвід виробництва меблів чи їх ремонту, ви можете започаткувати свій бізнес. Для цього вам знадобиться лише станок, дерево та робоче місце. Якщо грошей на оренду окремого приміщення немає, можете зробити майстерню в гаражі! Будівництво та ремонт – якщо ви розумієтесь на будівництві чи вивчились на будівельника, можете допомагати сусідам з ремонтом та зведенням нових домівок.

Спочатку ці ідеї здаються чимось нереальним, але вам потрібно просто почати! Навіть з мінімальним першим капіталом, можна розпочати надавати власні послуги та заробляти!

Згодом спрацює сарафанне радіо і до вас почнуть звертатися мешканці сусідніх сіл та міст.

Ви також можете:

прибирати в будинках та на подвірʼях сусідів;

ремонтувати вікна;

прибирати сніг чи листя;

виконувати дрібний побутовий ремонт – сантехніка, розклеювання шпалер, фарбування будівель тощо.

Продаж та виробництво

У більшості село асоціюється з городами та свійськими тваринами. Це безумовно правда! То чому б вам не почати заробляти на цьому?

Якщо у вас є корова, почніть продавати молоко, сметану, сир чи згущене молоко. Якщо маєте власні вулики, почніть продавати односельцям мед.

Продукти власного виробництва ви можете продавати як сусідам, так і виїжджати з ними на місцевий ринок.

До речі, розведення свиней вважається дуже прибутковою справою! Проте ця робота не для всіх, адже потребує багато часу та сил.