РФ незаконно удерживает 180 политзаключенных, 116 из них — крымские татары, – Лубинец

Февраль, 26 в 11:12

26 февраля в День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что Россия незаконно удерживает в своих тюрьмах 180 политзаключенных, из них 116 – крымские татары.

Об этом он написал в своем Telegram.

– Именно в этот день в 2014 году в Симферополе возле крымского парламента состоялся массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины, организованный Меджлисом крымскотатарского народа, — написал Лубинец.

Омбудсмен отметил, что из-за постоянного страха перед украинским сопротивлением Россия не прекращает жесткие репрессии и преследования наших граждан во временно оккупированном Крыму, проводит незаконные обыски и фабрикует уголовные дела.

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– Вопиющим нарушением Россией основополагающих прав человека и норм международного права стала недавняя гибель в застенках Кремля двух замученных политзаключенных — Константина Ширинга и Джемиля Гафарова. Им не предоставили необходимой медицинской помощи, — подчеркнул уполномоченный по правам человека.

Напомним, в феврале 2014 года российские военные вторглись на территорию Автономной Республики Крым.

Они захватили здание Верховной Рады Крыма, Симферопольский аэропорт, Керченскую паромную переправу и другие стратегические объекты.

16 марта 2014 года на территории Крыма состоялся незаконный и непризнанный мировыми лидерами “референдум” о присоединении Крыма к РФ.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России.

С тех пор 26 февраля в Украине отмечают как День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Источник: Дмитрий Лубинец