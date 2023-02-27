Пошук українських дітей, викрадених РФ: Єврокомісія та Польща запускають спільну ініціативу

Лютий, 27 в 16:39

Європейська комісія спільно з Польщею започатковують ініціативу щодо пошуку та повернення українських дітей, яких було викрадено та примусово вивезено до Російської Федерації.

Про це повідомила на брифінгу у Брюсселі речниця Єврокомісії Дана Спінант.

– Від початку повномасштабного вторгнення, за попередніми оцінками, тисячі українських дітей були депортовані в Росію. Викрадення українських дітей є величезною соціальною проблемою, трагедією та злочином, – наголосила вона.

За її словами, за підтримки агенцій ООН європейські фахівці збиратимуть інформацію й докази, аби повернути українських дітей додому та притягнути до відповідальності причетних до скоєння цих злочинів.

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Детальну інформацію про ініціативу Спінант обіцяє представити за кілька днів.

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у примусовій депортації українських дітей бере участь найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації.

За його словами, окупанти поміщають дітей у так звані табори, де перевіряють їх на лояльність. З дітьми, які чинять супротив, проводять окремі співбесіди та чинять психологічний тиск.