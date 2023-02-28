Жінки, діти, старости, листоноші, мери і двірники: Буданов назвав відсоток цивільних у полоні РФ

Лютий, 27 в 23:41

Російська Федерація має більшу кількість утримуваних військовополонених, ніж Україна. Більшість із них РФ вдалося забрати в полон у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, близько 40% – це цивільні люди.

– На жаль, у них за кількістю військовополонених більше, ніж у нас. Це дуже просто пояснюється. Передусім, 90% усіх військовополонених вони захопили в перші дні. Перші дні – перший місяць. Ще страшна трагедія в Маріуполі, коли всі були змушені піти на цей крок, – зазначив керівник ГУР.

За його словами, Україна не бере цивільних людей у полон, на відміну від Росії. Зокрема, РФ утримує в неволі жінок, дітей, старост, листонош, залізничників, мерів і навіть двірників.

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Керівник ГУР не виключає, що можуть бути люди в російському полоні, про яких Україна не знає. Глава розвідки стверджує, що така ймовірність може залишатися, однак щодо 99% усе зрозуміло.