Елена Шуляк: парламент поддержал законопроект о возмещении разрушенного и поврежденного жилья людям

Февраль, 23 в 16:24

Владельцы разрушенного жилья смогут выбирать как использовать государственную компенсацию — приобрести готовую квартиру в многоквартирном доме, или же вложить деньги в строительство (ремонт) частного дома на своей территории.

Об этом рассказала председатель Комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а также глава партии Слуга народа Елена Шуляк, комментируя законопроект № 7198, который Рада поддержала 23 февраля.

— Вариант с финансированием строительства нового жилья будет действовать только в случае частных домов. Ведь построить отдельную квартиру невозможно – она в любом случае будет находиться в многоэтажном доме. Поэтому собственник разрушенного жилья сможет получить на выбор сертификат для покупки или инвестиции в строительство жилья, или средства на счет, которые можно будет использовать на восстановительные работы и приобретение строительных материалов на восстановление своего жилья, – разъяснила она.

У людей, которым повредили или уничтожили дом, все равно остается земельный участок. Именно поэтому, украинцы смогут выбрать — построить (отремонтировать) дом на собственном участке, или получить готовую квартиру.

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Однако есть города/села, где большие разрушения инфраструктуры, поэтому для кого-то будет лучше получить сертификат и приобрести жилье в другом месте.

Если средств в сертификате будет недостаточно для приобретения желаемого жилья, человек сможет доплатить.

Глава партии также подчеркнула, что граждане будут иметь право самостоятельно выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Ключевым показателем здесь будет лишь сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного дома.

— То есть, если стоимость квартиры, разрушенной на Черниговщине, схожа со стоимостью нового жилья на Тернопольщине – человек может выбрать этот регион. Но мы видим, что большинство населения предпочитает жить в родных городах, поэтому логично, что мы сосредоточимся на восстановлении городов, — заметила Елена Шуляк.

Она также подчеркнула, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репарации от РФ. На сегодня в соответствующем фонде есть более 17 млрд грн, конфискованных у российского Сбербанка.

Напомним, 13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушения.

Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны после войны, мониторить качество выполнения работ.