Лютий, 28 в 18:29

На компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло українцями було подано понад 335 тис. заявок.

Як повідомила на брифінгу голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, нардеп та голова партії Слуга народу Олена Шуляк, загальна площа житла, яке необхідно відновити, у поданих заявках становить 23 млн кв.м.

Шуляк нагадала, що 23 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7198, який стосується питання компенсації за втрачене житло. Наразі проєкт закону чекає на підпис голови Ради.

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– Законом визначено два місяці для уряду, щоб розробити відповідні нормативно-правові акти. І ми сподіваємося, що вже в травні він запрацює і набере свою оптимальну силу, – сказала голова Комітету ВРУ.

Вона повідомила, що сьогодні влада України має 17 млрд грн для виплати компенсації.

Проголосованим законопроєктом також передбачається подання заявок як через портал Дія, так і через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

– Можна користатися допомогою і нотаріусів, і центрів соціального захисту. Я сподіваюсь, що саме центри соцзахисту зможуть дістатися до деокупованих місць там, де не працює ЦНАП, щоб кожен громадянин, в якого пошкоджене або зруйноване житло, зміг надати державі всю інформацію для того, щоб підготуватися до механізму компенсації безпосередньо, – сказала Шуляк.

Вона наголосила, що під компенсацію потрапляє лише житло, втім, постраждалі будівлі бізнесу та нежитлові приміщення наразі не будуть розглянуті в рамках програми відшкодування коштів.

– Вже потім, коли буде можливість, держава розгляне роботу з компенсаторного механізму для бізнесу, – додала голова партії Слуга народу.

Олена Шуляк додала, що під компенсацію підпадає житло, яке було житлом під час війни. Заявки прийматимуться протягом дії воєнного стану в Україні та ще рік після його завершення.

– Для того, щоб подана заявка стала верифікованою заявкою, тобто документом, який підходить для отримання самої компенсації, буде необхідна верифікація комісії, яка буде створена при органах місцевого самоврядування. Ці комісії будуть створені при кожній громаді, де є зруйноване або пошкоджене житло. Ця комісія буде нести суто технічно-організаційну роль і має організувати як експертизу, так і верифікацію, а також надати можливість з організації технічного обстеження будівель, – сказала вона.

Очільниця комітету Ради додала, що комісія також допомагатиме людям, які не мають необхідних документів на руках, тому комісія зможе звертатись до інших органів держвлади, щоб отримати необхідні довідки.

– Комісія працюватиме в реєстрі пошкодженого та знищенного майна, тому що всі операції щодо компенсацій будуть здійснюватись із використанням цифрових інструментів, і саме в реєстрі буде створюватись житловий сертифікат, який буде надаватись, як компенсація, коли в людини, наприклад, знищене житло, – сказала вона.

Олена Шуляк повідомила, що зазначений реєстр вже був утворений і підпорядковується Міністерству відновлення, а адмініструється Міністерством цифрової трансформації.

Очільниця партії Слуга народу каже, що в рамках компенсації буде утворена черга, яка буде створена в кожній територіальній громаді окремо, а також передбачатиме категорії громадян, які будуть отримувати пріоритети: військові, багатодітні сім’ї, особи з інвалідністю та демобілізовані громадяни.

Вона також розповіла, чого не зможуть люди, які отримують компенсації:

не зможуть отримувати гроші на руки;

придбати нежитлові приміщення;

продати отримане житло протягом п’яти років;

бути іноземним громадянином;

бути юридичною особою;

мати судимість за злочини проти основ національної безпеки;

входити до державних санкційних списків;

бути позбавленими отриманих коштів, окрім як за рішенням суду.

Олена Шуляк каже, що мешканці тимчасово окупованих місць, куди наразі не може дістатись комісія, зможуть підтвердити наявність у них пошкодженого або знищеного житла завдяки сучасним засобам фотозйомки, як, наприклад, цього можуть потребувати жителі Маріуполя.

Вона нагадала, що громадяни матимуть право самостійно обрати географічну локацію для використання житлового сертифіката.

Очільниця партії каже, уряд розробить список з вартістю квадратного метра в кожному окремому регіоні України для компенсації.

При цьому компенсацію зможуть отримати громадяни України за пошкоджене чи зруйноване житло, незалежно від того, чи було після придбано громадянином інше житло, або чи мають вони у власності інше житло.

Джерело: Media Center Ukraine – Ukrinform