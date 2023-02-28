Оккупанты строят новые дома в Мариуполе из тел погибших жителей — депутат горсовета
Российские оккупанты планируют создать новые дома в Мариуполе из тел погибших жителей. РФ превращает в строительную смесь бетон вместе с умершими мариупольцами.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.
— Они пытаются скрыть военные преступления. Когда российская авиация бомбила ФАБами (фугасные авиабомбы, — Ред.), в частности, Левобережный район, практически весь город, то они разрушили все дома до того, что люди, которые прятались в подвалах, их просто похоронили там. Никто их отсюда не доставал, и для того, чтобы скрыть следы тех преступлений, они просто весь этот строительный материал вывозят на полигон.
А дальше происходит еще более циничное — они превращают в строительную смесь весь этот бетон вместе с телами мариупольцев. Внимание! Для чего? Для того, чтобы потом из этого материала строить новые дома. Это даже не нацистская Германия с концлагерями во время Второй мировой войны — это еще хуже, — сообщил он.
По его словам, многие люди в Мариуполе умирают в результате сильного холода, в частности, из-за отсутствия теплоснабжения зимой.
— Все в Мариуполе происходит в приказном порядке. Многие люди, я вам скажу честно, живут до сих пор в подвалах домов. Например, в Левобережном районе я знаю эти дома, мне люди рассказывали. Многие люди умирают зимой, потому что там +6°C, +8°C. Представьте, смертность в Мариуполе при населении 100-120 тыс. примерно такая же, как была, когда в городе жили более 500 тыс. жителей. То есть в пять раз смертность выросла, — отметил Забавин.