Оккупанты строят новые дома в Мариуполе из тел погибших жителей — депутат горсовета

Российские оккупанты планируют создать новые дома в Мариуполе из тел погибших жителей. РФ превращает в строительную смесь бетон вместе с умершими мариупольцами.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сообщил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

— Они пытаются скрыть военные преступления. Когда российская авиация бомбила ФАБами (фугасные авиабомбы, — Ред.), в частности, Левобережный район, практически весь город, то они разрушили все дома до того, что люди, которые прятались в подвалах, их просто похоронили там. Никто их отсюда не доставал, и для того, чтобы скрыть следы тех преступлений, они просто весь этот строительный материал вывозят на полигон.

А дальше происходит еще более циничное — они превращают в строительную смесь весь этот бетон вместе с телами мариупольцев. Внимание! Для чего? Для того, чтобы потом из этого материала строить новые дома. Это даже не нацистская Германия с концлагерями во время Второй мировой войны — это еще хуже, — сообщил он.